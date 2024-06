Montagna di rifiuti davanti alla sede della Caritas La polizia locale indaga per identificare gli incivili 

Uno sfregio, un atto di inciviltà o un gesto di disprezzo. Ignoti hanno lasciato molte buste di rifiuti davanti alla sede della Caritas di Sestu, in via Scipione. La situazione è stata molto commentata sui social: è un punto molto frequentato, anche da chi chiede aiuto all’organizzazione.

«Ho visto e ho avvisato il Comune. Forse alcuni incivili hanno lasciato rifiuti indifferenziati sopra a buste di plastica regolari, sistemate dagli scout», spiega il direttore della Caritas, Franco Locci.

A Sestu gli abbandoni di rifiuti sono frequenti, nonostante la raccolta differenziata superi il 78 per cento. Una contraddizione solo apparente, dovuta alla presenza di un numero ridotto di ostinati che non vogliono saperne di differenziare, o di pagare la Tari. Poi c’è chi non vive ma lavora a Sestu.

In via Scipione la quantità di rifiuti è tale da far pensare che siano di più famiglie. Subito i controlli di barracelli e polizia locale, che lo scorso anno ha fatto decine di contravvenzioni. A Sestu le zone dove questi comportamenti sono più diffusi sono innanzitutto le campagne, poi alcuni punti della periferia, come via Cilea, più volte segnalato dai residenti, o delle case popolari tra via Laconi e via Spano. (g. l. p.)

