Montagna di eventi magici a Desulo: musica, moda e folk ad alta quota 

Una festa di Ferragosto a 1400 metri di altitudine, con eventi per tutti i gusti: dalle pariglie alla cena di gala, dalla moda alle sonorità rock. Un mix per un appuntamento da non perdere. La proposta arriva da Desulo, in un contesto paesaggistico di rara bellezza: una “Montagna di eventi, magia sotto le stelle ad alta quota”. E allora ecco la Rassegna regionale di pariglie, la musica di Scialpi e della Sardinia Rock Band, con la madrina Katia Ricciarelli: domani fra i Monti del Gennargentu sfileranno momenti di moda e bellezza.

La regia

Gli organizzatori sono impegnati da tempo nel curare i dettagli del Festival internazionale dei ritmi e riflessi della tradizione: in primo piano la Pro Loco di Desulo con la presidente Alessandra Peddio, il sindaco e il Comune, con il sostegno dell’assessorato regionale del Turismo, il Consorzio Bim Taloro e la Comunità montana Gennargentu Mandrolisai. Un evento che offrirà un viaggio nel folklore, che già dallo scorso anno ha riscosso un enorme successo.

Il programma

Si comincia domani alle 17 in località S’Arena Su Filariu con le spettacolari pariglie sul Gennargentu; gruppi di primo livello del settore in arrivo da Desulo, Fonni, Ovodda, Ollolai, Lula, Ittiri, Meana Sardo, Ollastra, Padria. Alle 20.30 la Cena di gala (su prenotazione al 3425777913) in compagnia di Katia Ricciarelli, volto popolarissimo dello spettacolo e della televisione in Italia e della lirica mondiale. E questa sarà l’occasione per promuovere le produzioni tipiche desulesi che saranno rivisitate in forma enogastronomica. Contestualmente alla Cena di gala, Giuliano Marongiu presenta “Intrecci di luna”, evento di moda, musica e spettacolo con ospiti di grande richiamo come Scialpi, uno degli idoli degli anni ’80, che ha in repertorio successi come “Rocking rolling”, “Cigarettes and coffee”, “Pregherei”, poi Serena De Bari, astro emergente della musica e protagonista di Amici di Maria De Filippi, Andrea Zara, cantante, col suo progetto inedito di cui è autore, Manuel Pia, virtuoso della chitarra, musicista poliedrico; ma ancora il violinista Gianbattista Longu, la ballerina Lavinia Peddio campionessa europea di danza e tanti altri. A impreziosire l’incontro i Momenti moda con le creazioni dell’isola, a cura di Michela Giangrasso.

Una montagna di eventi

L’ingresso a tutti gli appuntamenti a S’Arena Su Filariu è libero a eccezione della Cena di gala, per la quale è necessario prenotare (su prenotazione al 3425777913): con piatti raffinati, stelle e tradizione. Al pomeriggio il primo Festival internazionale dei ritmi e riflessi della tradizione: viaggio nel Folklore, la rassegna regionale di pariglie. In chiusura della serata, alle 21.30, l’evento di moda e spettacolo “Intrecci di luna”, con le creazioni di Atelier Paola Cumpostu e del Gruppo Collu Abbigliamento, e la partecipazione di Sonia Floris, visual body painter. Intervengono le Dame del Medioevo. A cura di Michela Giangrasso. ( red. cult. )

