Monsignor Fornaciari entra nel cuore della Diocesi 

Monsignor Roberto Fornaciari è da ieri ufficialmente il vescovo della diocesi di Tempio-Ampurias. Dopo l’ordinazione a Olbia, la città più popolosa (ma anche sede dell'antichissima diocesi di Civita), in grado di accogliere migliaia di fedeli in arrivo comprese le numerose delegazioni di oltre Tirreno, l’ingresso ufficiale nella cattedrale di San Pietro Apostolo a Tempio, sede dal 1839 della diocesi unificata della Gallura e dell’Anglona, per l’occasione addobbata simbolicamente con piante ed erbe raccolte sul Limbara.

Il vescovo è stato accolto da un lungo applauso dai numerosi fedeli raccolti nella cattedrale e da chi, non avendo trovato posto, è rimasto nel piazzale. Il sindaco Gianni Addis ha salutato a nome della città monsignor Fornaciari, accanto a lui – in rappresentanza della giunta regionale - l’assessore Andrea Biancareddu e l’arcivescovo di Sassari monsignor Gian Franco Saba . Tra i momenti più significativi il passaggio ufficiale, simboleggiato dal pastorale, da monsignor Sanguinetti a monsignor Fornaciari. Dopo il passaggio ad Olbia e nella sede ufficiale di Tempio, domenica prossima il vescovo saluterà la chiesa dell’Anglona nella Cattedrale di Sant’Antonio Abate a Castelsardo.

