Monsignor Farci ordinato vescovo 

Suonano a festa, le campane della basilica di Sant’Elena. Suonano forte per accogliere monsignor Mario Farci, 58 anni, che da ieri è ufficialmente vescovo di Iglesias e che per l’ordinazione episcopale ha scelto la sua chiesa: quella dove è stato battezzato, dove ha ricevuto tutti i sacramenti e dove è stato anche ordinato sacerdote. È qui, a Quartu, che riceve l’abbraccio delle comunità del Sulcis Iglesiente e della diocesi di Cagliari. «Arriverò a Iglesias con lo spirito del servizio, con lo spirito di chi si mette a disposizione del Signore», dirà il nuovo vescovo prima di entrare in chiesa, per poi aggiungere alla fine della cerimonia: «Ringrazio chi è venuto dal Sulcis, meritavate di certo ben altro rispetto a me, ma che dire? Accontentatevi!». Ad accoglierlo sono arrivati in tantissimi. Ci sono i vescovi della Sardegna guidati da monsignor Antonello Mura, vescovo di Nuoro e presidente della Conferenza episcopale sarda, e tantissimi sacerdoti. E poi le autorità religiose, politiche e militari tra cui Il sindaco di Quartu Graziano Milia, la presidente del Consiglio comunale Rita Murgioni e il sindaco di Iglesias Mauro Usai.

I saluti

È proprio Milia a parlare prima dell’inizio della cerimonia, presieduta dall’arcivescovo di Cagliari, monsignor Giuseppe Baturi, con i concelebranti:i il cardinale Arrigo Miglio, arcivescovo emerito di Cagliari e amministratore apostolico di Iglesias, Giuseppe Mani, arcivescovo emerito di Cagliari, e monsignor Giovanni Paolo Zedda, vescovo emerito di Iglesias.

Le parole dei sindaci

«Caro Mario, siamo molto orgogliosi di te», dice Milia, «e di quello che andrai a fare, perché ti conosciamo da sempre. Diventi vescovo di una diocesi prestigiosa, di una realtà complessa, difficile, affascinante, con tanta storia passata e recente. Non ci dimenticheremo di te e ti chiediamo nelle tue preghiere e nei tuoi pensieri di non dimenticarti di noi». Seduto accanto a Milia c’è il sindaco di Iglesias, Mauro Usai: «Siamo qui per dare il benvenuto a don Mario, che diventa vescovo della nostra diocesi». A fare gli onori di casa è il parroco della basilica, don Alfredo Fadda, che dopo aver ringraziato i presenti si rivolge al nuovo vescovo auspicando: «Sant’Elena possa accompagnarti nel tuo ministero.

La grande emozione

E poi è il momento della solenne cerimonia, animata dai canti del coro della diocesi. L’emozione trapela dal volto concentrato di Monsignor Farci quando, nella parte più intensa del rito, gli sono consegnati l’anello, la mitra e il pastorale. Subito dopo il giro tra le navate della chiesa, tra i suoi fedeli, quelli che lo attendono ad Iglesias e quelli che non lo dimenticheranno a Quartu.

L’arcivescovo Baturi

«La folla che occupa gli spazi di questa basilica», dice Baturi nell’omelia, «somiglia molto a quella che faceva ressa attorno a Gesù. Gli uomini e le donne di oggi sono come quelli di ieri, vogliono ascoltare la parola di Dio». Che questa ordinazione avvenga «mentre l’Anno Santo muove i suoi primi passi, mi sembra significativo. Tuo compito, carissimo don Mario, come profeta, testimone e servo della speranza, è annunciare, testimoniare e servire la Resurrezione del Signore e invitare tutti a compiere il passaggio alla vita nuova e bella che Egli ci dona».

La folla di fedeli

Il momento della comunione diventa lunghissimo per la presenza delle persone che affollano la chiesa, il cortile dell’oratorio e l’auditorium della basilica, davanti ai maxi schermi. Poi il nuovo vescovo va a salutare tutti, in chiesa e fuori, per ricevere abbracci e applausi, prima dei saluti e dei ringraziamenti. «La celebrazione di oggi è stata un atto d’amore nei confronti della mia debole e indegna persona. La basilica in cui ci troviamo è quella dove tutto ha avuto inizio. Da questa chiesa parto per continuare la mia missione», dice commosso monsisgnor Farci, che fino all’anno scorso era preside della Pontificia facoltà Teologica della Sardegna. Poi il lungo elenco dei ringraziamenti e il pensiero «agli operai delle industrie della mia diocesi, che attraversano un momento di crisi». Infine un auspicio: «Chiedo a tutti di sostenermi con l’amicizia e con la preghiera».

