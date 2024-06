Monserrato, tanti anziani in coda per votare 

Si è rischiato il caos ieri a Monserrato dove si vota anche per il sindaco e il Consiglio comunale oltre che per le Europee. Alle 8.30 mancavano all’appello oltre venti scrutatori designati. Così è iniziato il tam tam per trovarli prima delle 15 (si vota anche oggi dalle 7 alle 23). Insomma, nuove elezioni e vecchi problemi. Tanti i commenti sui social dove il passaparola ha dato una mano a reperire nuovi scrutatori.

L’ufficio elettorale e gli stessi candidati hanno unito le forze e alle 10 i ventuno seggi dislocati tra le scuole di via Monte Linas, via San Gavino e via dell’Argine sono stati completati. «Di mattina dai noi c’erano solo due scrutatori, ma poi siamo riusciti in tempi stretti a risolvere», ha detto Giovanna Cao, presidente in via dell’Argine, dove ci sono cinque sezioni. Qui però intorno alle 20 l’affluenza era ancora bassa. «Ma fino alle 23 c’è tempo, magari dopo cena fanno una passeggiata e uniscono l’utile al dilettevole». La scuola di via San Gavino, che ospita otto seggi, è insieme a quella di via Monte Linas, sette sezioni, la più affollata. Con un via vai costante anche di candidate e candidati delle quattro coalizioni. «Questa è sempre stata una scuola dove a votare vengono prevalentemente anziani», spiegano nel seggio di via Monte Linas, «sono sempre puntuali, ma c’è anche qualche giovane che, emozionato, vota per la prima volta». Daniela Erbas, presidente nel seggio 8 di via San Gavino, aggiunge: «Sta andando molto bene, senza affanni, ma i cittadini stanno venendo a votare. Anziani, giovani e meno giovani in egual misura. Oggi sarà più impegnativo».

