Monserrato “riciclone”, numeri da record 

Primo nell’hinterland cagliaritano, ma anche tra i 17 Comuni serviti dalla società Gesenu in tutta Italia. Sulla raccolta differenziata Monserrato, cittadina di quasi 20mila abitanti alle porte del capoluogo sardo guidata dal sindaco Tomaso Locci, non teme confronto. Lo scorso anno la percentuale di rifiuti conferiti secondo le regole ha raggiunto quota 83%, due punti sopra l’81% che aveva portato la scorsa estate alla premiazione da parte di Legambiente come “Comune Riciclone 2024”. Dati soprendenti e lusinghieri – frutto anche dell’installazione di tre moderne ecoisole automatizzate – che potrebbero ancora migliorare se si pensa che lo scorso ottobre la differenziata ha toccato la quota record dell’88,95% mai raggiunta prima.

Il segreto? «La collaborazione attiva dei cittadini nell’effettuare correttamente la differenziata – aveva spiegato a fine anno il vicesindaco e assessore all’Ambiente Saverio De Roma – ma anche le tante iniziative di sensibilizzazione: nell’ultimo anno abbiamo realizzato diverse campagne per informare gli utenti sulle giuste modalità di conferimento, come gli stand in collaborazione con Gesenu fuori dai mercati. In tanti non sapevano come gestire determinate situazioni e gli è stato spiegato come comportarsi per produrre meno secco. Inoltre, con le scuole sono state realizzati alcuni progetti dedicati al riciclo, e con i fondi dell’avanzo stiamo installando nuovi cestini per la differenziata, per incentivare il più possibile a smaltire correttamente».

