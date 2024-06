Monserrato, la sfida tra Locci e Picciau è tutta da giocare 

A Monserrato è arrivato il giorno decisivo. Urne aperte per il ballottaggio che dovrà scegliere chi, tra il sindaco uscente Tomaso Locci e Valentina Picciau, governerà l’ex frazione di Cagliari per i prossimi cinque anni. Si vota oggi dalle 7 alle 23 e domani dalle 7 alle 15, dopodiché partirà subito lo spoglio e si saprà chi sarà il nuovo primo cittadino. Dei circa cento Comuni italiani al secondo turno, Monserrato è l'unico in Sardegna. Gli aventi diritto al voto sono poco più di 17 mila, su una popolazione di circa 20 mila abitanti.

I comizi

Venerdì i due sfidanti hanno tenuto i loro comizi finali per cercare di convincere gli indecisi: l'incognita che pesa sul voto, infatti, è l'astensione. Al primo turno, il 43% delle persone non è andato a votare. Il primo cittadino uscente parte con un vantaggio di circa venti punti percentuali: ha ottenuto il 40,2% delle preferenze contro il 21,5% della sua sfidante Picciau. Gli altri due contendenti erano Alberto Corda, leader di una coalizione di centrodestra, che ha ottenuto il 19,4% dei voti, ed Efisio Sanna, candidato con una coalizione formata dal Pd e due liste civiche: ha preso il 18,7%. Con quest’ultimo e le sue liste Picciau ha siglato un accordo di apparentamento.

Le polemiche

La campagna elettorale per il ballottaggio non è stata certamente priva di botta e risposta e frecciatine reciproche, tra accuse di “inciuci” da parte di Locci e l’appellativo di “quasi ex sindaco” da parte di Picciau ripetutamente rivolto a Locci. Ieri è intervenuta persino l'assessora regionale al Lavoro Desirè Manca, la quale sul suo profilo Facebook se l'è presa con Locci per una frase che quest'ultimo avrebbe pronunciato nel corso del comizio finale, che secondo Manca era riferita al suo abbigliamento. A Monserrato tra i cittadini l'impressione è che quella di lunedì sarà una lotta all'ultimo voto, dall’esito che non sarà per niente scontato né a favore di uno né a favore dell'altro.

Gli sfidanti

Locci - appoggiato dalle tre liste civiche Monserrato Libera (la più votata tra tutte le forze in campo), Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana - ovviamente spera di replicare il vantaggio del primo turno ed essere quindi rieletto. Per lui sarebbe la terza volta. Dall'altra parte, Valentina Picciau si augura di ribaltare l'esito iniziale. Si dice fiduciosa e tranquilla, mentre spera che anche a Monserrato si verifichi lo scenario di Quartu del 2020, quando l'attuale sindaco Graziano Milia sconfisse il suo avversario al ballottaggio nonostante il primo turno forse in netto svantaggio. Ma anche Locci è ottimista su una sua rielezione. In occasione del primo turno Picciau era appoggiata da Movimento 5 Stelle, Pauli Monserrato, La Svolta-Progressisti e Uniti per Monserrato, ai quali in occasione del ballottaggio si sono aggiunte – per via dell’apparentamento formalizzato all’indomani del promo turno – anche le tre forze che hanno sostenuto l'ormai ex candidato sindaco Efisio Sanna: Pd (risultata poi la seconda più votata dopo Monserrato Libera), Cultura è Libertà e Adesso Sardegna. Mentre Sanna, sin dal giorno successivo all'esito del primo turno, si è formalmente schierato insieme alla sua coalizione a favore di Picciau, costituendo così anche a Monserrato il Campo largo, l'altro sconfitto, Alberto Corda, non ha dato alcuna indicazione di voto, lasciando piena libertà di decisione ai suoi elettori, alcuni dei quali hanno apertamente preso posizione sui social media in favore della candidata sindaca del centrosinistra in chiave anti-Locci.

