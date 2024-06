Monserrato, in quattro col fiato sospeso 

Fiato sospeso a Monserrato per i risultati delle elezioni comunali che decideranno il nome del sindaco e del nuovo Consiglio comunale. La corsa a quattro vede l’uscente Tomaso Locci (sostenuto da tre civiche) confrontarsi con Valentina Picciau (M5S più Progressisti e due civiche), Alberto Corda (Riformatori, FdI e due civiche) ed Efisio Sanna (Pd e due civiche). In molti danno per molto probabile un ballottaggio ma se così sarà lo si scoprirà solo con lo spoglio che inizierà oggi alle 14.

Il voto dei candidati

I quattro aspiranti sindaci, con alcuni candidati consiglieri, hanno fatto il giro dei seggi aperti nelle tre scuole cittadine sia sabato pomeriggio che ieri. Sabato pomeriggio hanno votato Valentina Picciau (in via Monte Linas), Alberto Corda ed Efisio Sanna (entrambi in via San Gavino). Mentre l'uscente Tomaso Locci ha votato per le Europee a Sestu, dove risiede.

Le sensazioni

A urne ancora chiuse le prime sensazioni. «Ho fiducia nell’esito del voto», ha detto Valentina Picciau che nel 2019 aveva perso il ballottaggio con Locci. «I cittadini hanno in mano la matita per decidere», si è limitato a dire Corda, mentre Sanna è parso convinto «di poter sperare per il meglio». No comment scaramantico da parte del sindaco uscente Locci che punta alla sua terza vittoria alle urne, anche se la prima volta aveva dovuto dimettersi dopo neanche due anni perché rimasto senza maggioranza.

L’affluenza

Di certo c’è che i monserratini non hanno disertato le urne. Alle 23 di sabato l'affluenza è stata del 19,32% - si votava dalle 15 - ieri, a metà mattinata, si era recato ai seggi il 32,88%, percentuale più o meno uguale in tutte le 21 sezioni divise tra le scuole di via San Gavino, via Monte Linas e via dell'Argine. Dato migliorato sensibilmente nella rilevazione finale delle 23 quando la percentuale dei votanti è arrivata al 56,60% (51,31% nel 2019).

Le voci dai seggi

«C'è stato un via vai di anziani e giovani in egual misura» ha detto Corrado Spano, presidente di un seggio di via dell'Argine, «tutto è filato liscio». «Sole e caldo spingono molti ad andare al mare per poi venire a votare di sera quando c'è un po' più di fresco», il commento da un seggio di via Monte Linas. Anche qui, «il numero di elettori anziani è più o meno uguale a quello dei giovani. In generale, non abbiamo avuto problemi di nessun tipo».

In via San Gavino, invece, leggera prevalenza di anziani: «In questo plesso è quasi sempre così», dice Daniela Erbas, presidente di seggio, «e il grosso della gente viene la sera». Tra chi entra e chi esce dai seggi, c'è chi per le comunali vota per la prima volta, come Filippo, 19 anni, appena iscritto all'università: «Il mio primo voto è stato alle regionali, invece è il debutto per quanto riguarda le comunali. Se sono emozionato? Certo, è importante che noi giovanissimi facciamo sentire la nostra voce recandoci alle urne e usando la matita per scegliere da chi vogliamo essere rappresentati». E poi c'è chi è più in là con l'età, come Antonio Puddu, pensionato di 84 anni: «Votare è un dovere civico, lo farò finché avrò le forze».

Stasera, sempre che non ci siano intoppi nello spoglio, si conosceranno i risultati.

RIPRODUZIONE RISERVATA