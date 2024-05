Monserrato, caccia al seggio in Consiglio 

I quattro candidati sindaci scaldano i motori. In lizza per la scalata al Palazzo di piazza Maria Vergine ci sono 14 liste (presentate ieri) e 263 candidati consiglieri. Nella corsa allo scranno di primo cittadino si confronteranno l’uscente Tomaso Locci che ha dalla sua tre civiche (Monserrato Futura, Monserrato Libera e Monserrato Metropolitana), che saranno presentate oggi alle 11 ai Giardinetti di via del Redentore; Valentina Picciau, che ci riprova per la seconda volta consecutiva con l’appoggio di quattro forze (M5S, Pauli Monserrato, La Svolta-Progressisti e Uniti per Monserrato); l’ex consigliere comunale di maggioranza della Giunta Argiolas, Efisio Sanna, che conta su Pd, Adesso Sardegna e Cultura è Libertà; Alberto Corda, consigliere uscente di minoranza, appoggiato da Riformatori (suo partito d'appartenenza), Fratelli d’Italia, Alleanza Sardegna e Civitas.

Il sindaco uscente

Quasi tutti i consiglieri uscenti dell’attuale maggioranza del sindaco Locci si ripresentano nella sua coalizione: tra loro, Ramona Perra, presidente della commissione Bilancio, Manuela Ambu, Ignazio Tidu, presidente della commissione Urbanistica, Saverio De Roma e Bernadette Ibba. Si ricandidano anche Caterina Argiolas (finora all’opposizione, ora corre con Locci) e Fabio Gatti. Con loro le assessore alla Cultura Emanuela Stara, alle Politiche sociali Claudia Lerz e all'Istruzione Fabiana Boscu, e il presidente del Consiglio comunale Piergiorgio Massidda. Nomi eccellenti sono Loredana Demontis, presidente della Pro Loco fino al 2023, e il medico di famiglia Masoud Soleimani.

La carica di Picciau

La carica dei candidati consiglieri che appoggiano Valentina Picciau invece comprende gli uscenti Andrea Zucca, Diego Portas e Massimiliano Cao, ma anche Carla Manca, figlia del famoso campione di pugilato Fortunato, il cardiologo del Policlinico Gianfranco De Candia, il direttore finanziario di una nota azienda sarda Andrea Picciau e la portoghese Ivone Maria Soares, ideatrice dell’iniziativa “Un albero per i bambini nati morti” (poi piantumato e inaugurato qualche mese fa), l’attivista per i diritti dei disabili Cristian Martis e Amelia Laura Enna.

La squadra di Corda

Diversi i nomi già noti a Monserrato tra uscenti e new entry anche nella coalizione di Alberto Corda: tra gli uscenti infatti ci sono Nicola Mameli, Alessio Locci e Maria Antonietta Vacca, attuale esponente della minoranza consiliare ed ex Cinque Stelle; sempre per Corda si candidano anche Maristella Lecca, ex vicesindaca ed ex assessora della Giunta Locci, Tiziana Mori (anche lei ex assessora dell’amministrazione Locci), che si è ritirata dalla corsa per sindaco, e ancora Alvise Montisci, Cristiano Meloni, Franco Trudu e Carlo Sanvido.

Sanna in campo

Per Efisio Sanna corrono, tra gli altri, l’uscente Maria Francesca Congiu, il presidente dell’associazione Giuseppe Verdi Alessandro Berlucchi, la socia di Sirio Sardegna Teatro nonché capogruppo del Pd cittadino Emilia Coratti, gli artisti teatrali Maurizio Mezzorani e Pieranna Spezziga e l’ex presidente del Consiglio comunale (legislatura Argiolas) Franca Cicotto.

