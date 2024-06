Monserrato al bivio, la corsa a quattro e l’identità smarrita 

Sono passati 33 anni dalla conquista dell’autonomia da Cagliari ma delle speranze dell’epoca è rimasto ormai poco. Così come sembra svanito quello spirito carico di idealismo e orgoglio identitario che animò il referendum del 21 aprile 1991, vinto dai “separatisti” col 90% dei voti.

Il bivio

Oggi Monserrato vive ancora attaccata al cordone ombelicale del capoluogo, da cui molti dei suoi abitanti dipendono non solo per lavorare, ma anche per usufruire di servizi che qui non trovano.

È una comunità a un bivio insomma, che deve decidere se accontentarsi del ruolo di “paesone satellite”, col rischio di trasformarsi in sobborgo dormitorio, o cambiare finalmente rotta, vivendo di luce propria e valorizzando le proprie peculiarità e tradizioni. Un quadro complicato che fa da sfondo alla corsa elettorale a quattro per la scelta del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale dell’8 e 9 giugno, combattuta senza esclusione di colpi (anche bassi).

Locci

Una sfida in cui il candidato da battere è l’uscente Tomaso Locci, manager nell’azienda vitivinicola di famiglia, 49 anni, che corre per il suo terzo mandato, anche se nel 2016, rimasto senza maggioranza, fu costretto a lasciare il posto al commissario. «In questi cinque anni abbiamo lavorato benissimo», dice lui, «nonostante il Covid abbiamo realizzato progetti di cui si parlava da decenni come il parco dell’ex cimitero, abbiamo ottenuto 11 milioni di finanziamenti dal Pnrr, portato in Consiglio comunale il Puc. Ora vogliamo finire il lavoro». A sostenerlo solo liste civiche (Monserrato Libera, Monserrato Futura e Monserrato Metropolitana), «perché vogliamo tenere lontane le segreterie di partito», spiega lui.

Picciau

Un mini campo largo – composto da M5S, Pauli Monserrato, La Svolta-Progressisti e Uniti per Monserrato – appoggia invece Valentina Picciau, 48 anni, oncologa radioterapista, che nel 2019 perse il ballottaggio con Locci. Cinque anni dopo ci riprova. «Rappresento un progetto inclusivo», dice «che parte dal 2019 e sul quale insieme al gruppo che rappresento abbiamo lavorato tramite le richieste dei cittadini, essendo sempre presenti sul territorio, rispondendo ai loro bisogni e facendocene portavoce. Il nostro è un progetto di rinascita vera dove Monserrato non è più periferia ma vuole avere la sua centralità».

Sanna

Sullo stesso versante – centrosinistra con Pd e le civiche Adesso Sardegna e Cultura è Libertà – corre anche Efisio Sanna, ingegnere 67enne già consigliere provinciale e comunale. «Siamo in campo perché vogliamo fare sul serio» sono le sue parole, «vogliamo mettere a posto il ruolo di Monserrato dentro l’area metropolitana, occuparci della viabilità, dell’assetto edilizio e urbanistico, dei piani di risanamento, del recupero delle zone di edilizia spontanea che sono la chiave di volta del futuro della città, dei servizi sanitari, di cultura».

Corda

Il centrodestra schiera invece Alberto Corda, 56 anni, medico chirurgo e radiologo, in minoranza nella consiliatura uscente, che è appoggiato da Riformatori (il suo partito), FdI e le due civiche Alleanza Sardegna e Civitas. «Abbiamo costituito una squadra di persone valide e capaci, sempre presenti sul territorio e che ascolteranno i cittadini», afferma. «Promettiamo il massimo impegno, accoglieremo Monserrato dentro il Consiglio comunale e nessuno si sentirà escluso. Ci occuperemo di ciò che chiedono i monserratini e le soluzioni verranno concertate con loro, se vinceremo nessuno verrà abbandonato o resterà indietro».

La sfida che aspetta il vincitore non sarà facile: negli ultimi 20 anni Monserrato ha perso il 10% degli abitanti, l’età media sfiora i 50 anni e il reddito pro capite è di 2mila euro inferiore a quello della vicina Selargius.

