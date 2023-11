Monreale,  pronto il rilancio dell’incompiuta 

A 49 anni dal via libera al piano di lottizzazione che diede il via libera alla nascita di Monreale, il destino del quartiere con i cubi di vetro torna nelle mani del Comune, che programma un piano di rilancio.

Dopo una lunga battaglia giudiziaria davanti al Tar, l’amministrazione civica ha ottenuto la restituzione di tutte le aree nelle quali gli imprenditori privati che hanno realizzato gli interventi edilizi avrebbero dovuto realizzare servizi pubblici e un grande parco e che invece sono rimaste per decenni pericolose sterpaglie e ruderi decadenti.

Ora l’obiettivo di Palazzo Bacaredda è triplice: modificare il piano di lottizzazione e cambiare la destinazione d’uso da direzionale a residenziale per favorire il completamento degli interventi edilizi privati; acquisire le superfici destinate a standard, oltre a quelle già acquisite con la sentenza, previste dal piano attuativo; realizzare nuovi servizi pubblici secondo le indicazioni che daranno il Consiglio comunale e la Municipalità di Pirri.

La storia

Il Piano di lottizzazione “Monreale” viene approvato dal Consiglio comunale il 15 maggio 1974. Sette mesi dopo il 19 dicembre 1974 i lottizzanti firmano un atto notarile in cui si impegnano a realizzare e poi cedere al Comune terreni e fabbricati destinati a standard e opere di urbanizzazione secondaria e primaria, a realizzare le strade interne alla lottizzazione, ad allargare le adiacenti strade comunali “Is Porrus” e “Su Planu”, nonché a sistemare e manutenere per dieci anni gli spazi adibiti a verde pubblico attrezzato, le reti idriche e fognarie, l’impianto di illuminazione pubblica e la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas. Ma mentre buona parte delle opere private vengono realizzate, poi interrotte a causa di una serie di fallimenti e contenziosi, quelle destinate al Comune restano sulla carta.

Il ricorso al Tar

Così nel 2019, dopo decenni di attesa, il Comune ricorre al Tar contro Sarit S.r.l., Symposium Handelsges M.B.H., Sa.Ri.Med. S.r.l., Symposium Porte e Finestre S.r.l. e un Centro medico dentistico e chiede di accertare l’obbligo di cessione e ottenere il trasferimento della proprietà delle aree intestate ai privati. Ottenuta una sentenza favorevole, gli uffici comunali emanano un atto di indirizzo e lo inseriscono in una proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio. La proposta è stata esaminata ieri in commissione Urbanistica, ma i consiglieri hanno chiesto tempo per effettuare alcuni sopralluoghi e e studi di contesto prima di riportarla a Palazzo Bacaredda.

L’assessore

Ora per Monreale, al netto dei tempi della burocrazia e dei tempi necessari per il confronto in Consiglio e con i cittadini, si apre una vera prospettiva di rilancio. «Pochi quartieri a Cagliari hanno spazi verdi così grandi tra residenze e uffici e noi in quell’area potremo intervenire subito», spiega l’assessore all’Urbanistica e Verde pubblico Giorgio Angius. «Quanto agli interventi successivi, aspettiamo gli approfondimenti in commissione e la discussione in Aula. Certo è che ora abbiamo gli standard per poter modificare il piano attuativo e consentire agli imprenditori privati di intervenire. Ad oggi», aggiunge Angius, «le società che hanno acquisito i ruderi dai fallimenti non hanno interesse a investire perché possono realizzare solo uffici e quel mercato è fermo, ma non lo è quello residenziale. Modificando la destinazione d’uso renderemo possibili gli investimenti e gli adeguamenti alle nuove norme e finalmente i ruderi non saranno più tali. Poi», prosegue, chiederemo al Consiglio e alla Municipalità di suggerirci che altro serve. Il piano originario prevedeva, ad esempio, di realizzare una scuola. Oggi ha ancora senso? Vedremo».

Angius ringrazia «gli uffici comunali che hanno tenuto la posizione in questi anni e i cittadini che nel frattempo hanno dovuto sopportare una situazione imbarazzante e Enrica Fois, consigliera della Municipalità, come lui dei Riformatori, e i tanti residenti che con le loro petizioni ci hanno segnalato i problemi e proposto nuove soluzioni utili a rilanciare il comparto. Ne terremo conto in questa fase di rilancio di Monreale».

«Da due anni, grazie ad una raccolta firme partita dai cittadini, non ho smesso di prestare attenzione alle esigenze di Monreale», commenta Fois. «Avere la certezza della disponibilità delle aree di Monreale significa poter progettare servizi indispensabili per i cittadini, come ad esempio guardia medica e caserma dei carabinieri».

