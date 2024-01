Monreale, Municipalità in pressing sul rilancio 

Un presidio delle forze dell’ordine, una guardia medica (preziosissima per Pirri dopo che oltre un anno fa è stata chiusa la sede di via Santa Maria Chiara), una sorta di “rambla” con tanti servizi su cui si affacciano appartamenti, uffici, parcheggi, campi sportivi, aree verdi. A 50 anni dal fallimento di quel progetto urbanistico che a metà degli anni Settanta avrebbe dovuto rivoluzionare l’ingresso di Cagliari, rinasce il quartiere di Monreale.

In Consiglio

Dopo una battaglia giudiziaria davanti al Tar, il Comune ha ottenuto lo scorso anno la restituzione delle aree nelle quali gli imprenditori privati che hanno costruite i palazzi di vetro avrebbero dovuto realizzare servizi pubblici e un grande parco e che invece sono rimaste pericolose sterpaglie e scheletri decadenti. Il piano di riqualificazione urbana è contenuto in una proposta di delibera che sarebbe dovuta arriva in Consiglio oggi pomeriggio ma slitterà di una settimana dopo che la Municipalità di Pirri ha chiesto qualche giorno in più per discutere e valutare con la Commissione urbanistica il documento. «Avendo ormai la disponibilità di questi spazi, il Comune potrà finalmente rilanciare quel piano di lottizzazione, aggiornandolo alle reali esigenze della città», spiega l’assessore all’Urbanistica Giorgio Angius. «Prima di fissare i contenuti di dettaglio del piano, l’amministrazione ha ritenuto di dover effettuare una serie di verifiche sulla tipologia dei servizi, tenendo conto anche delle indicazioni della Municipalità», sottolinea Antonello Angioni, presidente della commissione Urbanistica.

Il futuro

L’obiettivo del Comune, quindi, è modificare il piano di lottizzazione e ricalcolare gli standard urbanistici per favorire il completamento degli interventi edilizi privati. Come? Delle dieci torri (dove in origine era previsto che si trasferissero tutti gli assessorati regionali), oggi solo cinque sono abitate da appartamenti e uffici: le altre sono lo specchio di degrado e abbandono. L’idea è quella di «consentire ai privati di costruire uffici ma anche appartamenti», gli in questa stagione ad avere un mercato, spiega ancora l’assessore Angius. Se restasse solo il vincolo per gli uffici, infatti, non ci sarebbe nessun incentivo per i privati a investire e quegli scheletri resterebbero tali per altri 50 anni.

Battaglia legale aperta

Contro la decisione del Tar pende però un ricorso al Consiglio di Stato da parte di una società (la Symposium Porte e Finestre, una di quelle subentrate alla prima società che aveva realizzato la lottizzazione) che dichiara di essere proprietaria di quelle aree verdi che il Comune adesso considera sue e sulle quali sta organizzando il piano di rilancio. «Su quelle aree abbiamo realizzato interventi, come gli impianti di illuminazione, la recinzione, il rifacimento dei campi sportivi, l’impianto automatico di irrigazione, e sostenuto spese che non erano di nostra competenza. Siamo certamente disponibili a risolvere la questione con l’amministrazione, ma bisogna partire dal fatto che alcune aree sono ancora di nostra proprietà. Da qui nasce il ricorso al Consiglio di Stato», dice Antonello Fozzi, titolare della società. Perché il Comune ha avviato un programma di rilancio di un area quando pende un ricorso al Consiglio di Stato? «La sentenza è immediatamente esecutiva per legge e non è stata disposta alcuna sospensione», spiega Antonello Angioni, presidente di commissione ed esperto avvocato amministrativista. «Dal punto di vista giuridico, questa impugnazione non appare fondata. La convenzione di lottizzazione stabiliva che il lottizzando cedeva aree al Comune obbligandosi a fare dei servizi, mora il Tar ha accertato che le aree sono state cedute con la firma della convenzione».

