Monreale, l’arrestato confessa i tre omicidi nella sparatoria 

Palermo. Ha confessato di aver sparato in mezzo alla folla, uccidendo due ventenni e ferendo gravemente altre tre persone, una poi morta in ospedale. È crollato davanti ai carabinieri, ammettendo in lacrime di aver fatto fuoco solo per difendersi. Un’ammissione durata poco, quella di Salvatore Calvaruso, il 19enne accusato dell'omicidio di Andrea Miceli, Salvo Turdo e Massimo Pirozzo, ammazzati a colpi di pistola per strada, a Monreale, sabato notte davanti a decine di persone.

Comparso davanti al pubblico ministero, probabilmente su consiglio del difensore d’ufficio, il ragazzo ha scelto di restare in silenzio: una linea che potrebbe rendere inutilizzabili le parole messe a verbale.

Calvaruso la sera della strage non era solo. Dallo Zen di Palermo e dal quartiere Borgo Nuovo, erano partiti insieme a lui almeno altri quattro ragazzi. L'indagato si era fatto prestare il motorino da un amico. Al momento è l'unico a essere formalmente accusato del triplice omicidio, ma i carabinieri cercano gli altri.

Nessuna traccia dell'arma usata da Calvaruso incastrato, dai video della sorveglianza dei negozi, dal riconoscimento fotografico di alcuni testimoni, dagli occhiali che indossava ritrovati nel luogo della rissa e dalle parole di un amico. Sentito dai magistrati, il ragazzo ha sostenuto di aver prestato il motorino all'indagato la notte della sparatoria e che poche ore dopo questi si sarebbe presentato a lui chiedendogli di denunciare il furto del mezzo perché aveva «combinato un macello, sparando ed uccidendo due persone».

