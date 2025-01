Monreale, la storia siamo noi: «La sconfitta? Significa migliorarsi» 

Si può cambiare denominazione, colori e dirigenza, ma la storia rimane, con i risultati che nel tempo hanno contraddistinto la società. L’esempio pratico è la Monreale Calcio, nata nel 1936, nonostante i cambi di gestione e di denominazione è sempre lì, sul campo, a dare la possibilità a tanti giovani di San Gavino e del territorio di potersi divertire, imparare e crescere. «La sconfitta? È educazione. Il primo passo verso qualcosa di meglio», come recita il manifesto all’entrata del campo comunale S.Lucia. Nella cittadina del Medio Campidano si gioca “con” e mai “contro”, ci si diverte rispettando le regole, i compagni e gli allenatori, ma anche gli avversari e gli arbitri. Il tutto facendo parte di una comunità. «Ci piacerebbe che i nostri ragazzi sviluppassero il senso di appartenenza alla società», sottolinea il presidente della Monreale Patrick Porceddu, «ma uno degli scopi principali del progetto è quello di creare un vero e proprio vivaio di giovani atleti che possano crescere dal punto di vista sportivo e umano approdando poi in prima squadra».

Quasi 350 calciatori, diversi provenienti da fuori San Gavino, divisi in otto squadre, dai primi calci alle novità Allievi (mancava da 4 anni) e Juniores (assente da addirittura sei anni!). Ma anche la propedeutica CAS (centro avviamento allo sport) seguiti da un professionista laureato in Scienze Motorie e poi la categoria amatori over 43. Senza dimenticare il “Gruppo Famiglie, bambini di oggi calciatori domani”. Il direttore tecnico Luca Vaccargiu: «Inziativa del 2023, con un gruppo di genitori che, condividendo con i figli la passione per il calcio, si incontrano al campo per giocare tutti insieme».

Oltre alla tecnica e alla tattica, il progetto – come conferma Vaccargiu – che affronta anche altri temi: «Curiamo tanti elementi e caratteristiche fondamentali che definiscono gli aspetti psico-emotivi di un atleta, dall’autostima alla motivazione, dall’empatia al problem solving, dalla tolleranza allo stress sino al rispetto dei ruoli». Senza dimenticare altri valori: «Gioco, cresco, imparo e sopratutto mi diverto - aggiunge Vaccargiu - ci crediamo molto, il fair-play associato al divertimento e all’amicizia, è fondamentale».Non ultimo il confronto e le gare, come nei vari tornei organizzati dalla società. L’ultimo per l’Epifania, di cui parliamo nel servizio in copertina, un grande successo sia dentro che fuori dal campo.

