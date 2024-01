Monreale, il progetto di rilancio approda in Aula: via al dibattito sul futuro del quartiere incompiuto 

Approda oggi in Aula il piano di lottizzazione “Monreale”, a Pirri. Formalmente si tratta dell’”Atto di indirizzo ai fini della riqualificazione urbana degli immobili e delle aree non completate del comparto”, in parte oggetto di controversia e trasferite al Comune lo scorso anno con sentenza del Tar Sardegna.

Il piano sarà emendato rispetto alla proposta originaria del 3 novembre scorso, dopo che la commissione Urbanistica ha tenuto conto delle osservazioni del consiglio della Municipalità. L’atto di indirizzo si propone di risolvere «anche con l’adozione di opportune varianti urbanistiche al vigente Puc, la conformità con le norme urbanistiche sovraordinate, in particolare per quanto concerne la dotazione degli standard mancanti relativi all'edificato residenziale già esistente; al riguardo sia verificata la possibilità di individuare gli standard mancanti anche in aree contigue esterne al piano attuativo».

Da verificare anche, tra le altre cose, la possibilità di cambio di destinazione d'uso da direzionale a residenziale, con le conseguenti modifiche di altezza e di standard, delle tre torri del lotto numero 3 ancora da completare, per non più dell'80% della relativa cubatura; al riguardo «siano verificate le dotazioni di standard necessarie e, così come prospettato per gli standard ad oggi mancanti, la loro possibile localizzazione, anche tenendo conto delle eventuali disponibilità di aree contigue a quelle del piano attuativo originario». Da verificare anche il fabbisogno di attrezzature scolastiche del comparto, del più ampio bacino urbanistico e della Municipalità.

RIPRODUZIONE RISERVATA