Monreale ha il comitato di quartiere 

Dare voce agli abitanti di Monreale, che proporranno al Comune iniziative per far rinascere una zona per troppo tempo abbandonata. È l'obiettivo del comitato di quartiere appena costituito e che si sta già confrontando con il Municipio, in particolare con il neo assessore all'Urbanistica, Matteo Lecis Cocco Ortu. «I terreni privati sui quali c'era un vecchio contenzioso sono tornati nelle proprietà del Comune. È quindi il momento giusto per proporre iniziative di rigenerazione urbana di tutta l'area», osserva Elisabetta Manella, vicepresidente del comitato: «Approfittiamo del fatto che la nuova Giunta ha avviato un progetto di rigenerazione urbana per proporre la nostra partecipazione alle idee per il quartiere».

Quelle idee sono il frutto degli incontri di maggio del comitato con i cittadini, e soprattutto di un sondaggio nel quale un centinaio di residenti hanno espresso i desideri e le priorità. È risultato che le persone vogliono una migliore viabilità di accesso al quartiere, il rifacimento dei marciapiedi, aree verdi attrezzate, spazi di aggregazione, maggiore frequenza dei mezzi pubblici, la riqualificazione dei palazzi di vetro incompiuti per realizzare appartamenti in housing sociale per giovani coppie. E poi pulizia delle strade, un parco con percorsi fitness, alberi e fontane in via Tommaso D'Aquino al posto del terreno incolto ora passato al Comune. «La gente vorrebbe anche un centro culturale e attrazioni per giovani, considerato che il quartiere è prevalentemente popolato da persone anziane, ma soprattutto non vogliono più vedere quegli edifici incompiuti di vetro: sono un pugno nell'occhio», afferma Manella: «Proponiamo al Comune che questi edifici siano completati per diventare alloggi di edilizia residenziale pubblica e housing sociale, considerato anche che molti giovani non vengono a vivere qui perché gli affitti delle case sono alti. Abbiamo chiesto al Ctm se fosse possibile far passare la linea 1, ma ci hanno risposto che non è fattibile. L'alternativa sarebbe la linea M, ma di questo poi si discuterà meglio. Poi sarebbe il caso, tra le altre cose, di realizzare rotatorie tra via Stamira e via Bacone e tra via Stamira e via Platone, riparare le buche e installare telecamere».

Tra le altre richieste espresse dai cittadini nel sondaggio, un'area giochi attrezzata per bambini, il miglioramento dell'illuminazione pubblica e qualche pista ciclopedonale.

