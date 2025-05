Monreale, fermato il terzo giovane 

Palermo. Gli investigatori lo cercavano da qualche giorno, ieri si è consegnato. Diciannove anni, piccoli precedenti, Mattias Conti, fermato con l’accusa di concorso in strage e in lesioni e porto abusivo d’arma da fuoco, è il terzo a finire in manette per la sparatoria del 27 aprile, a Monreale, in cui sono stati uccisi Massimo Pirozzo, Salvo Turdo e Andrea Miceli. Conti, secondo gli inquirenti, avrebbe esploso almeno una decina di colpi ad altezza d’uomo, tra la folla, insieme a Salvo Calvaruso, primo a essere identificato dai carabinieri. Il 19enne era in moto con l’altro ragazzo coinvolto, Samuel Acquisto, che avrebbe incitato gli amici a fare fuoco. A incastrare Conti, oltre alle telecamere di sorveglianza della zona, una foto pubblicata dalla fidanzata di uno dei tre ventenni assassinati: si vedono i tre indagati e sotto c’è una serie di insulti. Nello scatto Conti ha scarpe scure e piumino bianco, gli abiti che ha nei video in cui spara e poi scappa con l’arma in mano.

