Monreale, domani il dibattito politico 

Oggi l’assemblea per approvare lo statuto del nascente comitato di Monreale e per raccogliere delle firme su alcune iniziative urgenti: il passaggio della linea 1 del Ctm, la rimozione dei contenitori sotto il nome di “isola ecologica 33” e la pulizia delle aree verdi del quartiere. E domani un confronto con i candidati sindaci per parlare dei temi e delle emergenze del rione.

Il comitato di quartiere Monreale, dopo la numerosa e partecipata assemblea di un mese fa, si riunirà di nuovo stasera, alle 18, in via Anassagora 2, nella sede dell’istituto buddista italiano Soka Gakkai, per dare il via libera allo statuto ma anche per affrontare subito tre problematiche, con una raccolta firme. In particolare per portare la linea 1 del Ctm a Monreale. Domani invece appuntamento alle 18 in via Platone 4, fronte Ierfop, per l’importante dialogo con i cinque candidati sindaco. Sarà l’occasione per denunciare i vari problemi e chiedere un impegno politico a chi dovrà amministrare la città.

I problemi a Monreale non mancano: dal recupero e la riqualificazione di spazi degradati o sottoutilizzati, ai temi della sicurezza e dei servizi che non ci sono, al rilancio delle tematiche sociali per migliorare la qualità della vita dei residenti. (m. v.)

