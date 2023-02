Monreale, al Comune i terreni contesi 

I giudici del Tar Sardegna hanno disposto il trasferimento gratuito al Comune di circa 20 mila metri quadrati di aree di cessione a Monreale, all’ingresso di Pirri, dichiarando la conseguente nullità di atti di vendita e trasferimenti registrati alla conservatoria. Si sblocca così, dopo quasi mezzo secolo dal via libera alla lottizzazione, un complicato contenzioso urbanistico che riguarda terreni nei pressi di via Platone dove sarebbe dovuta nascere una scuola, delle piazze, zone verdi e aree parcheggi. In realtà, per una serie di fallimenti e acquisizioni, quelle aree non erano mai entrate sotto il controllo pubblico.

La sentenza

È stata depositata venerdì sera la sentenza della Prima sezione del Tribunale amministrativo che ha in buona parte dato ragione al Comune (difeso dalle avvocate Genziana Farci e Simonetta Garbati), contro una serie di privati che detenevano ancora la proprietà delle aree. Il collegio presieduto dal giudice Dante D'Alessio (a latere Tito Aru e Oscar Marongiu, che ha materialmente redatto la sentenza) ha accolto il ricorso dell’Ente nei confronti della società Symposium Handelsges M.B.H (assistita dal legale Enrico Salone) e di un Centro Medico Dentistico (non costituito), dichiarando improcedibile il ricorso nei confronti di Sa.Ri.Med. Srl (difeso dagli avvocati Carlo Giorgio Fanari, Cristina Caredda e Matteo Pinna), e respingendo quello verso Symposium Porte e Finestre S.r.l (non costituito). In ballo, tra i lotti contesi, c’erano circa 25 mila metri quadrati di terreni legati alle urbanizzazioni secondarie (non dunque quelli per le strade e viabilità, ma quelli per i servizi destinati al quartiere).

Il contenzioso

Al Tar Sardegna il Comune chiedeva che venisse accertato l’obbligo di cessione della proprietà, a titolo gratuito (o in alternativa al prezzo simbolico di 0,05 centesimi) delle proprietà ancora in mano a diversi soggetti privati, relative a diversi lotti del piano di lottizzazione “Monreale”, realizzata in località “Fagundu” a Pirri, approvato dal Consiglio comunale il 15 maggio 1974. Dopo una serie di modifiche l’ammontare complessivo delle aree da cedere all’Ente era di 19.906 metri quadri in superficie e di 6.577 metri quadri nel secondo piano interrato del futuro fabbricato da destinare a centro commerciale. «Negli anni successivi», si legge nella descrizione della causa ora decisa dai giudici amministrativi, «mentre le opere a destinazione privata previste dalla lottizzazione sono state in gran parte realizzate, i beni in questione, anziché essere trasferiti al Comune di Cagliari, come previsto, sono rimasti nella disponibilità dei lottizzanti che non hanno nemmeno realizzato le opere di urbanizzazione secondaria».