“Monreal Soccorso”, sette anni di impegno sociale 

La parola d’ordine per i tanti volontari dell’associazione “Monreal Soccorso”, di San Gavino, è la gratuità: il sodalizio di primo soccorso ha compiuto i sette anni di attività, portando avanti delicati e fondamentali servizi in campo sanitario come dimissioni dall’ospedale, trasferimenti, visite mediche, ricoveri, presenziamenti a manifestazioni sportive, ricreative e culturali. «L'attività di volontariato – spiega il presidente Claudio Seda – non deve perseguire fini di lucro o di vantaggio personale: deve essere svolta in forma assolutamente spontanea, gratuita e per fini di solidarietà. Questi sono i valori che noi della Monreal Soccorso portiamo avanti da sette anni nella convinzione che Stato e volontariato non dovrebbero essere due entità in contrapposizione: il volontariato non dovrebbe supplire ma integrarsi nello Stato».

Sono tanti i servizi portati avanti dal sodalizio sangavinese: «Svolgiamo circa 400 servizi all’anno – aggiunge Seda – e anche in occasione del carnevale abbiamo gestito il piano sanitario, sempre in un’ottica di collaborazione con la pubblica amministrazione e con tutta la cittadinanza attiva. Per continuare a garantire un servizio puntuale e utile, però, servono nuovi volontari, la cui mancanza è un male comune a tutto il settore, così importante per la vita sociale. In questi giorni partirà una campagna di reclutamento per tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo del soccorso e del volontariato puro».

