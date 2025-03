Monopoly, via il contante: c’è la carta di credito 

Il Monopoly ha appena passato la soglia dei 90 anni e si evolve eliminando il contante cartaceo. Dal prossimo agosto, quello che è uno dei giochi da tavolo più famoso al mondo sarà disponibile, al momento negli Stati Uniti, in una nuova versione che prevede l'utilizzo di una app per la gestione delle transazioni finanziarie tra i giocatori. Lo ha annunciato Hasbro, la casa editrice proprietaria del marchio. Con la “Monopoly App Banking” il ruolo del banchiere sarà sostituito da un dispositivo elettronico e ad inizio partita ogni giocatore riceverà un classico segnalino e una replica di una carta di credito che assocerà alla app. Ciò renderà le transazioni più veloci e anche più difficile imbrogliare, per renderlo, inoltre, più adatto ai ragazzini, i nomi delle iconiche proprietà, nella versione italiana Parco della Vittoria o Viale dei Giardini, saranno sostituiti da una base per il lancio di razzi, dalla Luna, da un fabbrica di cioccolato, un parco di dinosauri o simulazioni in VR di montagne russe.

Le critiche

Tuttavia questa nuova versione del Monopoly ha fatto infuriare molti genitori e anche insegnanti. Il gioco non sarà più una distrazione dai dispositivi elettronici, anzi aumenterà la quantità di tempo che i ragazzini passano a fissare uno schermo. Secondo le prime reazioni, non aiuterà neanche nella pratica della matematica. «Chiamatemi pure un luddista ma lo scopo di questi giochi da tavolo è anche quello di insegnare ai ragazzini a fare la matematica, a gestire il contante e a contare soldi. Al giorno d'oggi, di questo passo, non impareranno mai a praticare l'aritmetica di base», si legge in un commento sul web. «Perché lasciare il tabellone», commenta ironicamente un altro utente, «si può fare tutto il gioco su app». Ed ancora sarcasticamente: «Prendiamo un gioco che è già al 90 per cento questione di fortuna ed eliminiamo l'unica parte divertente, la gestione del contante. Perché non eliminiamo anche gli hotel, il tabellone e persino gli amici? Di sicuro sarà più divertente».

La storia

Il Monopoly trae ispirazione da The Landlord’s Game creato da Elizabeth Magie all'inizio del ventesimo secolo, successivamente, Charles Darrow, un ingegnere disoccupato delle Pennsylvania, realizzò una versione modifica e la brevettò. Fu poi venduta alla Parker Brothers che la pubblicò nel 1935. In Italia il gioco arrivò l'anno dopo con il nome Monòpoli e pubblicato da Editrice Giochi. Dal 2009, la distribuzione italiana è diventata di proprietà della Hasbro ed è stato reintrodotto anche il nome originale. Dal 1935, sono state vendute oltre 275 milioni di copie in circa 100 paesi nel mondo, è stato tradotto in 47 lingue e giocato da 750 milioni di persone. Secondo quanto riferisce Abc News, il prezzo iniziale fu di 2 dollari mentre la versione più costosa al mondo fu creata nel 1998 da un gioielliere di San Francisco, valeva 2 milioni di dollari. Dal 2008 il Monopoly è disponibile anche su smartphone.

