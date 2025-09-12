VaiOnline
Apnea.
Monopinna assetto costante, Obino è bronzo ai Mondiali  

Un’altra medaglia nel ricco palmares della cagliaritana Chiara Obino, è il bronzo mondiale conquistato mercoledì nelle acque cristalline del mare di Mytikas (Grecia). La plurititolata 49enne, che lo scorso luglio con un tuffo a -92 metri si era aggiudicata l’italiano nel monopinna e aveva siglato il nuovo record mondiale nel lago, stavolta ha raggiunto i -106 metri ed è salita sul 3º gradino del podio nel mondiale di apnea in assetto costante con monopinna alle spalle dell’ucraina Nataliia Zharkova (-113 metri) e del- l’altra azzurra, Alessia Zecchini (-109 metri).

«Sono particolarmente soddisfatta perché, come al lago, ho ottimizzato gli allenamenti e chiuso realizzando in gara il miglior tuffo della stagione dopo essere migliorata in tutte le fasi. Bello condividere il momento con la famiglia, anche perché è un lavoro di squadra che porto avanti a Cagliari con mio marito, capo della sicurezza e coordinatore dei miei allenamenti». ( v.ch. )

