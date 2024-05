Monopattino contro bus: un ferito lieve 

Ha rischiato di finire sotto a un pullman o comunque di farsi molto male nello scontro con un autobus del Ctm. Ma alla fine un giovane, a bordo di un monopattino elettrico, se l’è cavata con qualche ferita lieve nella caduta dopo l’impatto non violento contro il mezzo pubblico.

L’incidente è avvenuto ieri mattina in via Santa Maria Chiara all'incrocio con via dei Tigli. Per precauzione sono stati chiamati anche i soccorritori del 118 ma alla fine, dopo un controllo, il ragazzo ha rifiutato le cure. In azione anche gli agenti della Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente e per gestire la viabilità: inevitabilmente ci sono stati dei disagi al traffico durante i rilievi.

RIPRODUZIONE RISERVATA