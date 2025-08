Monopattino contro auto, grave un 14enne 

Travolto da un’automobile che procedeva nella direzione opposta mentre col monopattino imboccava contromano l’incrocio tra via Europa e la strada che conduce alla zona di S’Isca Su Loi. Ad avere la peggio è stato un quattordicenne, ricoverato con l’elisoccorso in ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita dopo essere stato sottoposto a una Tac.

La dinamica

L’incidente è avvenuto in uno dei tratti nevralgici della viabilità di quella zona, intorno alle 12: secondo una prima ricostruzione il monopattino si sarebbe trovato contromano al momento dell’impatto col veicolo, uno scontro tremendo che ha fatto cadere pesantemente il giovane, che conduceva il mezzo a due ruote senza aver allacciato il casco, sull’asfalto.

Le condizioni del quattordicenne sono sembrate subito gravi: a causa dell’impatto ha riportato un trauma facciale e uno toracico: dopo gli intervento dei sanitari, il ragazzino è stato trasportato in codice rosso a bordo di un elisoccorso all’ospedale Brotzu. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Capoterra, che hanno eseguito i rilievi di legge e ricostruito la dinamica, sul quale però sono in corso accertamenti.

Il fenomeno

Sempre più giovani, privi delle conoscenze di base del codice della strada e spesso privi del casco: è l’identikit dei nuovi amanti del monopattino. Per utilizzarlo non è necessario avere alcun patentino, e la regolamentazione promessa dal Governo – che introduce targhe e libretto per questi veicoli – non è ancora entrata in vigore. Roberta Maxia, comandante della polizia locale, lancia un appello alle famiglie: «Il monopattino è un veicolo a tutti gli effetti e per stare in strada è necessario avere delle conoscenze di base del codice della strada e riconoscere la segnaletica. Chiediamo ai genitori di prestare la massima attenzione, e di non affidare questi veicoli ai minori con tanta leggerezza: spesso, a Capoterra, circolano in strade trafficate e pericolose come la Provinciale 91».

Appello

Il sindaco, Beniamino Garau, ricorda un episodio precedente lo scorso anno: «Un ragazzino, travolto all’uscita di un parco giochi da una automobile che per fortuna procedeva a velocità ridotta, ha dovuto subire un intervento chirurgico a una gamba, questo dovrebbe farci riflettere sulla pericolosità dei monopattini e sul fatto che non possono essere messi nelle mani dei minori. Per questo chiedo alle famiglie di essere prudenti: la pericolosità di questi mezzi è evidente».

RIPRODUZIONE RISERVATA