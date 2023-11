Monopattini, troppi atti vandalici 

Quasi 6mila noleggi e 16mila chilometri percorsi ad agosto, uno dei mesi dove i monopattini in sharing presenti in città dallo scorso anno vengono utilizzati di più, in particolare dai turisti. Ma di fatto dopo poco più di un anno e mezzo di sperimentazione sono sempre meno quelli disponibili, alcuni vandalizzati, altri - 80 in tutto - ritirati da una delle tre ditte che gestisce il servizio, la Bit mobility, che ha comunicato la rinuncia. Già rimpiazzata da una nuova società disponibile al subentro, mentre dai vertici dell’assessorato alla Mobilità e Trasporti si valuta - per il futuro - la gestione del servizio da parte di un solo operatore.

Tre società

Il via alla sperimentazione risale ad aprile dello scorso anno, con l’arrivo di 240 monopattini piazzati da tre società, anticipato dall’approvazione di un regolamento per il noleggio e l’utilizzo da rispettare nelle strade cittadine. La maggior parte preferisce la tariffa oraria, meno l’abbonamento - poco più del 20 per cento - e l’età media degli utenti si aggira intorno ai trent’anni. Ovviamente i tragitti a bordo dei mini veicoli elettrici sono brevi, intorno ai quindici minuti in media, e ad agosto i noleggi totali hanno sfiorato quota seimila. Ma si registrano anche diversi atti vandalici, poco più di trenta, e tre incidenti con monopattino rilevati dalla Polizia locale.

Non c’è stato il boom

La richiesta - a parte il boom in piena stagione estiva - risulta però inferiore alle aspettative. Tanto che una delle tre società ha rinunciato di recente, ritirando gli ottanta veicoli a noleggio distribuiti dallo scorso anno nel territorio quartese. Già sostituita dalla Bolt support services - con sede a Milano - che si aggiunge alle società Dott e Bird, pronta a subentrare e distribuire nuovi monopattini elettrici in giro per Quartu.

Che cosa cambierà

Sperimentazione sino ad aprile del prossimo anno, poi il Comune potrebbe rivedere il servizio affidando la gestione a una sola ditta. «Attualmente siamo in un periodo in cui la domanda è debole: tra l’autunno e l’inverno infatti il calo della richiesta è strutturale», premette l’assessora alla Mobilità Barbara Manca. «Gli operatori stanno pertanto sfruttando questa fase per ammodernare la flotta e adeguare i veicoli al nuovo Codice della strada», spiega, «un passaggio necessario entro la data di avvio della nuova normativa. Inoltre una ditta ha fatto un passo indietro, probabilmente per dinamiche non esclusivamente dipendenti dal mercato quartese, e stiamo provvedendo a reintegrare il servizio», dice l’esponente della Giunta comunale, «sempre tenendo conto che in questa fase», precisa, «stiamo valutando se il mercato regge la pluralità di operatori, con l’obiettivo di fare le opportune scelte strategiche di prospettiva. Il mercato dei monopattini era infatti sconosciuto in Sardegna e il Comune di Quartu ha fatto da apripista, di fatto il primo a pubblicare le linee guida. Il servizio a noleggio in città è poi partito con una fase sperimentale, per cui», conclude Manca, «tutti gli elementi che stanno emergendo sono utili perché sia possibile migliorarlo».

