Monopattini, studenti a lezione con gli agenti della polizia locale 

Gli agenti della Polizia locale entrano in classe per insegnare le regole del codice stradale. Ha preso il via nei giorni scorsi il secondo ciclo di lezioni tenute dai vigili urbani per insegnare agli studenti il corretto uso del monopattino.

Sono infatti soprattutto i più giovani ad utilizzare il mezzo, spesso non rispettando le norme. Da qui l’importanza di recarsi negli istituti cittadini per garantire poi la sicurezza delle strade. Con l’ausilio di uno schermo per le simulazioni di guida, gli agenti hanno mostrato come in monopattino non si possa andare in due, non si possa correre sul marciapiede, né andare nelle strade non consentite e tanto meno contromano.

Possono invece essere usati in tutta la città dove è consentito il transito delle biciclette. C’è però, come deciso dalla Giunta, anche una mappa delle strade dove è previsto il divieto alla circolazione dei monopattini. Cinque in tutto: viale Golfo di Quartu, la strada a quattro corsie che costeggia le saline, nella 554, in via Fiume, nel tratto fra via Polonia e via Leonardo Da Vinci, e nella stessa via Leonardo Da Vinci. Così come in viale Marconi, nel tratto compreso tra via Fermi e il confine con Quartucciu.

