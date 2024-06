«Monopattini, serve attenzione» 

I monopattini, le bici a pedalata assistita, i segway possono passare nelle zone pedonali a patto che non superino il limite massimo di velocità 6 chilometri orari e non creino pericolo ed intralcio ai pedoni. Il problema – secondo quanto segnalano molti residenti di Villanova e Marina – è che nelle zone pedonali di via Garibaldi e via Manno transitano spesso a velocità elevate e le difficoltà ai pedoni le creano. Lunedì, ad esempio, una donna è stata scaraventata a terra ed è rimasta ferita mentre il conducente del monopattino si è dileguato. «Servono più controlli da parte delle forze dell’ordine», chiede uno di loro, Cicci Marcialis.

A breve entrerà in vigore il nuovo codice della strada che prevede per i monopattini l’obbligo di mini-targa, l’assicurazione per i conducenti e l’obbligo del casco. «Nel frattempo serve prudenza».

RIPRODUZIONE RISERVATA