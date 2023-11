«Monopattini, rispettate le regole» 

Con il suo comportamento ha rischiato davvero molto, per se stesso ma anche per gli altri. Il conducente del monopattino che mercoledì sera ha dato il via al maxi incidente sulla strada statale 131 – cinque i feriti gravi, alla fine, ma per fortuna nessuno in pericolo di vita – ripropone il problema dei monopattini e dei pericoli che derivano da un loro scorretto utilizzo. Perché ci sono delle regole da seguire che spesso, molto spesso, vengono invece ignorate. Gli incidenti in città che coinvolgono i monopattini, dai dati in possesso della Polizia Locale evidenziati dal comandante Gianbattista Marotto, non sono tantissimi: nel 2020 sono stati otto (ma l’uso del mezzo a due ruote era ridotto) per poi salire a 22 (nel 2021 e nel 2022) fino ai 17 registrati fino a ottobre di quest’anno. Ma basta fare un giro nelle strade cittadine per vedere le continue infrazioni commesse da chi è alla guida di un monopattino.

Due feriti gravi

In quattro anni, nei 69 incidenti complessivi che hanno visto coinvolto un monopattino, i feriti gravi sono stati due: persone finite in prognosi riservata. Tra i comportamenti scorretti, e soprattutto pericolosi, che si possono notare osservando i conducenti dei mezzi elettrici su due ruote c’è la guida contromano, il viaggiare in due, il trasportare buste in plastica o sacche, e viaggiare in strade extraurbane magari al buio (proprio quanto accaduto nell’incidente sulla Carlo Felice).

Cosa si può fare

Dal comando della Polizia Locale ricordano le norme più importanti che disciplinano l’uso del monopattino. Questi mezzi possono circolare nelle strade urbane che abbiano un limite di velocità di 50 chilometri all’ora. Devono sempre viaggiare sul lato destro della carreggiata e se presente la pista ciclabile i conducenti del monopattino sono obbligati a utilizzarla. Possono passare nelle aree pedonali (rispettando un limite di velocità di 6 chilometri all’ora e, in caso di presenza di molte persone, portare “a mano” il monopattino) solo se è prevista la circolazione di mezzi a due ruote, segnalata con un cartello stradale. Ogni monopattino deve avere un segnalatore acustico e non superare il limite di velocità di 20 chilometri orari.

I divieti

È vietata la circolazione nelle strade extraurbane (possono soltanto utilizzare la pista ciclabile se c’è), sul marciapiede, nelle corsie riservate ad altre categorie di veicoli (come i bus e i mezzi di soccorso). C’è ovviamente il divieto di percorrere contromano una strada. Sul monopattino, evidenziano ancora dal comando della Polizia Locale, può viaggiare una sola persona: è vietato trasportare altre persone, animali o portare oggetti. Il conducente non deve avere la patente e deve aver compiuto i 14 anni. I minorenni devono obbligatoriamente indossare il casco. La copertura assicurativa per ora è prevista solo per i monopattini a noleggio. Dal primo di gennaio ogni mezzo dovrà avere gli indicatori di direzione (le frecce), freno anteriore e posteriore e la luce dello stop. C’è inoltre da recepire, entro il 23 dicembre, la normativa europea che imporrà la coperta assicurativa su tutti i monopattini, l’obbligo di avere la targa per ogni mezzo e l’uso del casco anche per i conducenti maggiorenni.

RIPRODUZIONE RISERVATA