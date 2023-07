Monopattini, regna ancora l’incertezza 

Una società, Link your city (multinazionale che gestisce il servizio di sharing in altre città italiane, vedi Roma), ha già portato via i monopattini elettrici da Cagliari. Le altre due multinazionali, Bit e Birds rides che si erano aggiudicate il bando del Comune, non avevano ancora creato il “magazzino” in città ma come Link sembrano intenzionate a rinunciare. Nessuna decisione ufficiale per ora, di certo però c’è che nessuna delle tre ha firmato la convenzione con il Comune per far partire il servizio. «A questo punto scorreremo la graduatoria», fanno sapere dall’assessorato alla Mobilità. L’unica rimasta è la cagliaritana Freedom, che ha chiuso tutti i progetti con l’indicazione dei parcheggi, delle tipologie dei mezzi, delle rastrelliere, e adesso in attesa dell’ultimo via libera del Suape (che sta per arrivare) si prepara a far partire il servizio di noleggio: «La nostra speranza è riuscire a inaugurare il servizio entro la metà di luglio», dice il titolare Andrea Ranieri. «Noi siamo già pronti», aggiunge.

La vicenda

Atteso da un anno e mezzo, da quando cioè il Comune ha chiuso il bando per mettere fine alla giungla dei monopattini e disciplinare il servizio, il noleggio in sharing si prepara adesso a decollare con appena 250 mezzi sui 1000 che l’amministrazione aveva ipotizzato (con la possibilità di aumentare la disponibilità a 1500 durante l’estate). «Le conferenze dei servizi ormai sono tutte chiuse», spiega ancora Ranieri, e i pareri di tutti quelli coinvolti sono stati definiti. Ecco perché adesso c’è la concreta possibilità che il servizio possa cominciare. «Le procedure sono state farraginose e lunghe ma adesso dovremmo esserci. Da imprenditore cagliaritano ho creduto in questo progetto fin dall’inizio e per questo ho investito tutto per far decollare un servizio nella mia città. Servizio che ora, superati tutti i passaggi burocratici e amministrativi, dovrebbe finalmente partire», confida Ranieri. «Partiremo, come prescritto dal bando, con 250 monopattini e 125 aree di sosta, poi più in là chiederemo all’amministrazione la possibilità di incrementare questi numeri per garantire ai cagliaritani e ai turisti un servizio più capillare e puntuale», aggiunge.

A luglio dell’anno scorso sembrava che finalmente il servizio potesse partire. Invece no. La gara d’appalto era scaduta a gennaio 2022 e l’amministrazione aveva annunciato la partenza il mese successivo. Non aveva fatto i conti con gli ostacoli, le richieste di chiarimenti, i ricorsi, il Tar. Così i monopattini delle quattro società vincitrici dell’appalto triennale sono rimasti custoditi nei magazzini. Poi nuovi incontri, pec, richieste, e chiarimenti (molte discussioni su come piazzare le restrelliere): dopo un anno e mezzo, tre aziende su quattro che hanno vinto il bando il servizio decidono di non firmare la convenzione con il Comune. Sotto accusa finisce la burocrazia. «Noi operiamo il servizio di monopattini in sharing in 25 Comuni», dice Michele Francioni, responsabile dello sviluppo operativo di Bit, «quello che succede a Cagliari non l’abbiamo mai visto». Che cosa di preciso? «Il bando fissa delle regole, e questo va bene. Ma poi se ne sono aggiunte altre che appesantiscono e creano ulteriori costi per le imprese che partecipano. Per esempio: il Comune ha richiesto un progetto per ogni postazione, non per le rastrelliere, ma per tracciare la segnaletica orizzontale. Non solo. Hanno chiesto alle società di fare le verifiche per capire se le postazioni», i parcheggi, «che abbiamo deciso insieme non fossero già utilizzati dai privati», dice Francioni. Senza le tre multinazionali, oggi i giochi sembrano fatti almeno per Freedom: ma nessuno, visti i precedenti, vuole cantare vittoria troppo in fretta.

