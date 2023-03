Monopattini, promosso il servizio  

Perché uno dei tarli del servizio sono proprio i vandali che abbandonano i monopattini ovunque, intralciando strade, marciapiedi e passaggi pedonali. Al Poetto qualcuno era stato persino appeso agli alberi e altri erano stati scagliati in via Bizet contro le serrande di alcuni uffici. Senza considerare chi li usa in modo scorretto senza rispettare il codice della strada nonostante le lezioni che erano state fatte in alcune scuole proprio per imparare il corretto utilizzo».

«Sono comodi e utili soprattutto per i giovani», dice Isabella Porceddu 21 anni, «anche per spostarsi senza dover sempre utilizzare l’auto o i mezzi pubblici soprattutto adesso con il bel tempo». L’unica pecca, prosegue, «è che molte strade di Quartu sono troppo strette e non sono sicure perché passano le macchine, ma nelle vie principali è fattibile».

A parte gli atti vandalici dei soliti teppisti, il servizio dei monopattini in città sembra finalmente girare per il verso giusto. Dopo le prime iniziali perplessità, a un anno dall’attivazione, i quartesi mostrano di apprezzare il servizio.

Regole e vandali

Arianna Pau, 21 anni, aggiunge: «Sarebbe un servizio bellissimo se ci fossero più controlli. Bisogna fare rispettare le regole della strada e impedire a questi ragazzini di passare a tutta velocità sui marciapiedi, di transitare contromano e soprattutto i lasciare i mezzi buttati dove capita».

Zone scoperte

«Credo poi che sia importante aumentare i punti di raccolta», osserva Simone Pilia 22 anni. «Ci sono zone, come ad esempio Pitz’e Serra, dove mancano gli spazi per riportare i monopattini e quindi questo incentiva a lasciarli dove si vuole».

I monopattini elettrici a noleggio sono in tutto 240 messi a disposizione dalle tre ditte scelte per gestire il servizio e distribuiti dal centro sino al litorale. I costi vanno da 3,49 euro per due corse, all’abbonamento mensile da 29,99. L’obiettivo, oltre che offrire un’alternativa di trasporto sostenibile, è puntare anche sull’utilizzo in chiave turistica. Il servizio che ha spento la prima candelina, era stato inaugurato appunto un anno fa in Comune con le tre società scelte tramite una manifestazione di interesse per la gestione: Bit Mobility, Bird e Dott.

I gestori

«Siamo soddisfatti di come sta andando il servizio a Quartu», commenta Giorgio Cappiello di Bird. «La nostra flotta in città è gestita in modo molto attento. Per quanto ci riguarda non abbiano riscontrato nemmeno episodi di vandalismo. Ci prepariamo a un utilizzo più massiccio adesso con l’arrivo della bella stagione».

Per il noleggio non serve la prenotazione: il monopattino può essere sbloccato tramite app sul telefonino per poi pagare la tariffa in base al tempo di utilizzo. E non c’è nessuna stazione prestabilita: la sosta è consentita nelle rastrelliere per le bici, e in una serie di stalli per i motorini.

Possono essere usati in tutta la città dove è consentito il transito delle biciclette. Ma, come deciso dalla Giunta la scorsa estate, c’è anche una mappa delle strade dove è previsto il divieto alla circolazione. Cinque in tutto: viale Golfo di Quartu, la strada a quattro corsie che costeggia le saline, mentre possono essere usati, senza però creare disagi a pedoni e biciclette, nella pista ciclabile del lungomare Poetto. Niente monopattini anche nella 554, in via Fiume, nel tratto fra via Polonia e via Leonardo Da Vinci, e in via Leonardo Da Vinci. Così come in viale Marconi, nel tratto compreso tra via Fermi e il confine con Quartucciu.

