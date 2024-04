Monopattini, nuove regole in arrivo 

Sì al noleggio dei monopattini per altri quattro anni, ma con regole precise da rispettare per scongiurare le situazioni di disordine emerse durante il periodo di sperimentazione. In primis l’abbandono dei mezzi in diverse zone della città. Il Comune punta di nuovo sulla micromobilità elettrica in sharing, stavolta però con un servizio cucito sulle esigenze del territorio emerse nei due anni di prova. «Ci saranno nuove postazioni per la sosta, oltre agli spazi dedicati a bici e moto», anticipa la neo assessora alla Mobilità, Elisabetta Atzori, annunciando il via al bando con scadenza al 20 maggio.

Le novità

Fra le novità c’è la durata del servizio, quattro anni e non solo due. «In questo modo garantiamo continuità e al contempo lo rendiamo maggiormente appetibile in termini di partecipazione», spiega l’esponente della Giunta. Resta invariata la modalità “one way”, ovvero con la possibilità di lasciare il mezzo in un posto diverso da quello dove è stato preso a noleggio. «L’auspicio è che il servizio possa essere aggiudicato da due imprese, affinché venga garantita una sana concorrenza», aggiunge l’assessora. Con l’ambizione di poter integrare il noleggio in sharing con i Comuni vicini.

Fra le linee di indirizzo c’è anche il tetto massimo di monopattini distribuiti in città: 240 durante la bella stagione, meno della metà nel resto dell’anno. «Ogni operatore dovrà svolgere il servizio con un numero standard di 60 monopattini, che potrà variare in aumento sino a 120, oppure 30 nel periodo di bassa stagione turistica», viene spiegato nella delibera.

Definita anche la mappa dove è consentito il passaggio dei monopattini: piste per le bici, percorsi ciclopedonali, Ztl, le strade cittadine col limite di velocità a 50 chilometri orari. E ancora: in viale Golfo di Quartu, viale Europa, via Marconi - da via Fermi al confine con Quartucciu - via Leonardo da Vinci, e in via Fiume nel tratto da via Polonia sino a via Leonardo da Vinci. Stop assoluto nei parchi, compreso Molentargius.

I posteggi

Fra gli obiettivi c’è prima di tutto quello di contrastare l’abbandono selvaggio dei monopattini. «Nella nuova gara l’appaltatore avrà l’obbligo di una più puntuale dislocazione dei mezzi», sottolinea l’assessora Atzori. «Non potranno infatti essere abbandonati nel territorio, ma posizionati in stalli precisi: oltre agli spazi dedicati a biciclette e moto, sarà possibile individuare altre postazioni concordate con l’amministrazione comunale».

