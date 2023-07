Monopattini, il pasticcio della segnaletica 

Non bastavano i ritardi nel bando di gara, i ricorsi, i tempi per la firma delle convenzioni. Ora a posticipare ulteriormente l’inizio del servizio di noleggio dei monopattini elettrici ci si mette una querelle sugli stalli. Una delle società che ha vinto la gara, la Freedom mobility, ha iniziato a tracciare in tutta la città, vicino agli attraversamenti pedonali, dei rettangoli in cui si potranno lasciare i mezzi. Ma lo ha fatto – sostiene il servizio Viabilità del Comune – senza attendere l’ordinanza che doveva essere rilasciata dopo la verifica dei requisiti di chi tracciava la segnaletica. Da qui la diffida a non proseguire.

Il pasticcio

Anche perché, come molti hanno notato, in qualche caso la segnaletica in una prima fase è stata tracciata (poi cancellata, come in via Sonnino) sopra altra segnaletica e questo non è consentito. Chissà se si tratta di un misunderstanding, come sostengono dalla Freedom, o di una forzatura, come dicono dal Comune. Fatto sta che l’inghippo genera un altro ritardo, anche se entro una settimana-dieci giorni tutto dovrebbe essere risolto e il servizio dovrebbe finalmente partire.

Il Comune

Secondo il dirigente del servizio Mobilità, Daniele Olla, «la Freedom mobility ha presentato regolarmente i progetti delle aree dove predisporre le rastrelliere e la segnaletica e ha ottenuto via libera dal Suape, ma ora serve l’ordinanza che autorizzi un’impresa specializzata, di cui non abbiamo ancora il nome, a tracciare la segnaletica orizzontale secondo i requisiti richiesti dal codice della strada. Ora la segnaletica già tracciata erroneamente deve essere cancellata e rifatta, dopo l’ordinanza, a norma di legge»

La Freedom

Andrea Ranieri, amministratore della Freedom Mobility, sostiene di aver fatto tutto in regola: «Abbiamo ottenuto il via libera dal Suape con delibere del 24 e 27 luglio con le quali ci è stata comunicata la conclusione della conferenza dei servizi e siamo stati autorizzati a fare i lavori di tracciamento degli stalli. Li stavamo realizzando noi perché abbiamo i requisiti per farlo ed è vero che in qualche caso abbiamo dipinto le linee bianche sopra altra segnaletica, che avremmo cancellato subito dopo con la vernice nera – che sembrava introvabile sul mercato - ma poi ci siamo stati bloccati dal Comune». «Noi», precisa Ranieri, «dall’inizio abbiamo ottemperato a quanto richiesto dal servizio Viabilità, riteniamo di avere tutte le carte in regola e non abbiamo intenzione di ingenerare confusione. Certo, devo evidenziare che l’iter è stato pieno di difficoltà più di quanto immaginassimo. Abbiamo i mezzi fermi da due anni e cinque persone che aspettano di poter iniziare a lavorare, a causa dei ritardi abbiamo subito danni notevoli».

La partenza

Su undici società partecipanti alla gara bandita del Comune per la gestione del servizio di noleggio dei monopattini elettrici, quattro si sono aggiudicate la gara ma una si sarebbe ritirata non firmando la convenzione. I mezzi da noleggiare – in tutti i quartieri della città – sono 250 per ogni azienda. Quando li vedremo? Entro pochi giorni, sempre che non si verifichi l’ennesimo intoppo.

