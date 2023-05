Monopattini, (forse) è la volta buona 

Se Parigi li boccia con percentuali bulgare (ma pochissimi al voto) Cagliari non li mette al bando, e anzi li aspetta con ansia da più un anno e mezzo. Adesso dopo ricorsi, esclusioni, nuove ammissioni e «soprattutto lungaggini burocratiche,», dicono gli operatori, forse ci siamo. I monopattini elettrici dovrebbero sbarcare in città questa estate. Il condizionale, a questo punto, resta un obbligo perché le vicende dell’ultimo anno insegnano che l’imprevisto è sempre dietro l’angolo.

Il servizio

Monopattini elettrici: cigno nero della mobilità in città, quello capace di far impazzire le società che si sono aggiudicate (in via provvisoria) il servizio di sharing e costringere il Comune a intervenire per disciplinarne l’utilizzo dopo che per quasi un anno, nel 2021, i piccoli mezzi di mobilità sostenibile sfrecciavano per la città senza regole. Stavolta, però, forse ci siamo. «Il servizio partirà questa estate con le società che sono perfettamente in regola con tutte le procedure indicate nel bando di gara, poi arriveranno le altre», dice l’assessore alla Viabilità Alessio Mereu. E aggiunge: «Abbiamo chiesto agli operatori di presentare i progetti per le aree di sosta, le rastrelliere, etc. Quelli che lo hanno fatto hanno ottenuto una pre-autorizzazione del servizio della viabilità. Ora la palla passa al Suape», che in conferenza di servizi dovrà decidere, tra le altre cose, anche sulle autorizzazioni paesaggistiche per rastrelliere e aree di sosta.

La vicenda

A luglio dell’anno scorso sembrava che finalmente il servizio potesse partire. Invece no. La gara d’appalto era scaduta a gennaio 2022 e l’amministrazione aveva annunciato la partenza il mese successivo. Non aveva fatto i conti con gli ostacoli, le richieste di chiarimenti. Così i monopattini delle quattro società vincitrici dell’appalto triennale, due di Cagliari (Freedom fast mobility e Zoom, oggi sostituita da Bit) e due esterne (Link your city e Bird rides), sono rimasti nei magazzini, anche perché la quinta classificata (la prima delle escluse) aveva presentato un ricorso al Tar, che però non aveva sospeso il procedimento. A luglio il nuovo annuncio: si parte ad agosto, giusto in tempo per salvare almeno una parte della stagione estiva. Niente di fatto: «Occorre verificare la legittimità della documentazione presentata da alcuni operatori», aveva fatto sapere l’amministrazione. Nuovo stop per un procedimento già particolarmente spinoso. Tra incontri, richieste, pec e chiarimenti si arriva all’esclusione di Zoom che non era in possesso dei monopattini che invece avrebbe dichiarato di avere nei documenti presentati per la gara. Un “dettaglio” che ribalta lo scenario: Zoom viene esclusa e al suo posto entra la Bit, prima dei non classificati, che a questo punto non ha più interesse a procedere con il ricorso al Tribunale amministrativo. I giochi sembrano fatti ma nessuno, visti i precedenti, vuole cantare vittoria troppo in fretta. Anche perché c’è ancora uno scoglio da superare: le rastrelliere. Ogni società ha la sua area di sosta, diversa dalle altre. ma anche questo è tutto da definire. «Una delle cose che abbiamo chiesto è di disegnare aree di sosta in prossimità delle strisce pedonali e dei garage, dove si trova la striscia gialla a zig-zag. Spesso lì si infilano auto in sosta e tolgono visibilità agli automobilisti in prossimità degli attraversamenti», spiega ancora Mereu.