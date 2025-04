Monopattini elettrici, cresce l’offerta: ora ce ne sono 500 

Raddoppia a Cagliari il servizio di monopattini in condivisione, con l’affidamento per tre anni all’operatore Dott, presente in numerose città italiane (tra cui Quartu) e del resto d’Europa. Da ieri, oltre ai 250 monopattini elettrici forniti dall’operatore Freedom, ce ne sono altrettanti sono a disposizione di residenti e turisti per spostamenti all’interno del perimetro cittadino.«L’amministrazione dice il sindaco Massimo Zedda - è in prima linea per promuovere e incentivare la mobilità sostenibile per le cittadine e i cittadini. L’avvio del nuovo servizio di monopattini in condivisione va in questa direzione, permettendo a tante e tanti di spostarsi senza utilizzare l’auto, con un mezzo non inquinante e leggero».

Tre anni

L’attivazione del servizio è il risultato di una procedura di selezione pubblica, al termine della quale Dott è stata autorizzata a operare nel territorio comunale per un periodo di tre anni.«Prevediamo ulteriori investimenti nella regione - diceva ieri Vittorio Gattari, direttore delle relazioni istituzionali di Dott - Siamo entusiasti di portare finalmente la nostra innovativa soluzione di mobilità a Cagliari e auspichiamo in una collaborazione proficua con l’amministrazione comunale».

One way

Il servizio è organizzato in modalità one way: gli utenti possono prelevare e riconsegnare i monopattini in uno dei 250 spazi sosta dedicati, dislocati lungo le principali strade e piazze della città e visibili tramite l’app Dott. Ieri una nota dell’operatore assicurava che i mezzi sono dotati di “indicatori di direzione conformi alla normativa vigente, luci sempre attive, freni anteriori, posteriori ed elettronici, sospensioni e ruote maggiorate per una guida stabile, oltre a un supporto per smartphone per favorire l’utilizzo sicuro dell’app.Ogni veicolo è inoltre equipaggiato con un sistema di geolocalizzazione, che permette di regolare automaticamente la velocità massima (fino a 20 km/h) e di impedire il termine del noleggio in aree non autorizzate. A tutela del corretto utilizzo, viene anche richiesto di scattare una foto al termine del parcheggio”.

Per maggiorenni

Per accedere al servizio è necessario essere maggiorenni, scaricare l’app Dott da App Store o Play Store e completare la registrazione. L’app fornisce anche promemoria sulle regole di utilizzo, tra cui l’obbligo di usare le piste ciclabili, evitare i marciapiedi e parcheggiare in modo corretto.

