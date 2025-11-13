VaiOnline
Il caso.
14 novembre 2025 alle 00:29

Monopattini e pericoli, non si placa la protesta 

Non si placano le proteste per l’utilizzo selvaggio dei monopattini. Incuranti di regole e divieti, soprattutto i ragazzini, passano sopra i marciapiedi, in contromano e nelle strade non consentite come viale Marconi anche al buio e senza luci. Il casco poi non lo usa quasi nessuno e spesso il mezzo viene usato anche da tre persone. Finita l’estate il problema non è rientrato, anzi: il clima mite continua a invogliare a utilizzare i monopattini purtroppo però in maniera scorretta.

«L’altro giorno in via Porcu per poco non mi mettevano sotto» dice Luisa Perra, «ero nel marciapiede e un monopattino condotto da un ragazzo è arrivato a tutta velocità. Nessuno rispetta le regole ma purtroppo la fanno quasi sempre franca». Eppure le regole ci sono: possono essere usati in tutta la città dove è consentito il transito delle biciclette. Ma c’è anche una mappa delle strade dove è previsto il divieto alla circolazione dei monopattini. Cinque in tutto: viale Golfo di Quartu, la strada a quattro corsie che costeggia le saline, mentre possono essere usati, senza però creare disagi a pedoni e biciclette, nella pista ciclabile del lungomare Poetto. Niente monopattini anche sulla 554, in via Fiume, nel tratto fra via Polonia e via Leonardo Da Vinci, e nella stessa litoranea. Così come in viale Marconi, nel tratto compreso tra via Fermi e il confine con Quartucciu.

COMMENTI

