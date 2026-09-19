Monopattini abbandonati, ancora proteste 

Non si ferma l’abbandono selvaggio dei monopattini nelle strade della città. Questa volta una fila di mezzi è stata lasciata sul marciapiede davanti alla scuola di via Turati creando disagi all’ingresso e all’uscita degli alunni. Alcuni sono stati poi anche rovesciati a terra causando maggiore ingombro.

I genitori dei ragazzi hanno segnalato la situazione alla Polizia locale.

Ormai l’abbandono è diventato routine. I monopattini vengono presi dai loro punti di raccolta e poi lasciati dove capita a ingombrare strade e marciapiedi impedendo il passaggio e il parcheggio e costringendo gli automobilisti e i pedoni a spostarli per poter passare. Per questo i cittadini adesso chiedono a gran voce l’abolizione del servizio, peraltro molto ridimensionato rispetto al passato.

L’intenzione del Comune però è di migliorare il servizio e di integrarlo con il bike sharing e il trasporto pubblico e non di eliminarlo.

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