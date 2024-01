«Monopattini a noleggio, ne servono di più» 

Le autorizzazioni erano previste per circa cinquecento aree di sosta e mille monopattini e gestione del servizio affidato (con bando) a tre società per tre anni. Invece dopo sei mesi dalla chiusura della gara pubblica con cui il Comune ha disciplinato l’utilizzo dei monopattini in sharing solo una società è riuscita a scendere in campo “disegnando” 125 parcheggi e mettendo in circolazione circa 250 mezzi. Adesso Fast, l’unica società che fino a oggi ha garantito il servizio, chiede più aree di sosta al Comune, mentre i clienti si lamentano per la difficoltà di riuscire a trovare i mezzi in tutta la città. «Il servizio è stato studiato dal Comune per un numero congruo di mezzi e aree di sosta in grado di soddisfare le esigenze in maniera capillare in tutti i quartieri, ma dal momento che attualmente solo noi abbiamo firmato la convenzione con l’amministrazione quel servizio non è sufficiente», dice Andrea Ranieri, titolare di Fast. «Per questo motivo abbiamo scritto una lettera al sindaco Paolo Truzzu per chiedere di poter essere autorizzati a incrementare le aree di sosta e un numero di monopattini adeguati a soddisfare le richieste dell’utenza», aggiunge.

In strada

Le festività natalizie, che hanno fatto risollevare la domanda, ormai sono al capolinea. A parte l’invasione dei croceristi di ieri, per i prossimi due-tre mesi saranno pochi i turisti in giro per la città. Fino allo scorso ottobre sono stati loro i maggiori utilizzatori dei monopattini. Ora, a leggere i dati, sono studenti e lavoratori che preferiscono usarli al posto dell’auto ed evitare così il traffico: si lamentano, però, per la difficoltà di trovarli in maniera capillare in città. Da qui nasce la richiesta della società al sindaco per utilizzare nuovi spazi e mettere in circolazioni più mezzi. «Di facile comprensione risulta infatti che il volere dell’amministrazione non sia stato soddisfatto e che le altre due aziende non abbiamo operato nella direzione corretta, firmando la convenzione ma non realizzando quanto previsto», spiega ancora Ranieri.

L’appello

Tutta la zona dell’università, i quartieri di San Michele e Is Mirrionis, il quartiere del Sole e il Poetto sono le aree che soffrono maggiormente. «Anche al fine di poter soddisfare le condizioni previste dal bando e le esigenze degli utenti cagliaritani, chiediamo che l’amministrazione inviti i soggetti coinvolti a realizzare gli investimenti previsti», cioè disegnare gli stalli e mettere in strada i mezzi. «Ma chiediamo sin d’ora che nell’ipotesi in cui le due aziende procrastinassero il ritardo, continuando a non garantire il servizio, di poter essere noi autorizzata ad ampliare il servizio in luogo dei soggetti inottemperanti portando a termine il volere dell’amministrazione in tempi brevissimi», dice ancora Ranieri. Che poi aggiunge: «Segnaliamo che la situazione attuale rende lo svolgimento del servizio estremamente difficoltoso ed antieconomico e rischia quindi, come recentemente verificatosi in altri Comuni, di compromettere la prosecuzione dello stesso, con grave danno per la cittadinanza. Per offrire un servizio valido avevamo chiesto 350 aree di sosta, a disposizione ne abbiamo solo 125». ( ma. mad. )

