Monopattini a noleggio, la flotta si riduce 

Un’altra ditta abbandona il servizio di noleggio in sharing in città, che da duecentoquaranta iniziali diventano ottanta in tutto. A confermarlo è la stessa assessora alla Mobilità Barbara Manca dopo l’addio di una seconda impresa. «A seguito degli ultimi sviluppi, la flotta attiva sul territorio comunale è attualmente composta da 80 monopattini, gestiti da un’unica azienda», spiega. «Di recente il parco mezzi è stato completamente rinnovato, nel rispetto delle nuove prescrizioni del Codice della Strada entrate in vigore all’inizio dell’anno in corso. Nel mese di aprile», ricorda Manca, «si concluderà il periodo sperimentale e l’amministrazione procederà ad una nuova manifestazione di interesse alla luce dei preziosi dati emersi durante questi anni di esperienza”, annuncia. In un ultimo report stilato alla fine dello scorso anno si parlava di quasi 6mila noleggi e 16mila chilometri percorsi ad agosto.

«Il Comune di Quartu è stato pioniere in Sardegna per quanto attiene alla micromobilità in sharing», precisa Manca, «e l’analisi dei dati raccolti risulta strategica per delineare un servizio non più sperimentale ma stabile, dimensionato e progettato sulle esigenze della domanda locale».

