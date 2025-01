Giovanni Monni ha fatto nascere un migliaio di bambini in provetta. A lungo direttore di Ginecologia e Ostetricia al Microcitemico, esorta le donne «a fare figli da giovani». Anche se, per le esigenze della società di oggi, non sempre succede. La scienza va incontro alle coppie con la procreazione assistita. E per i sardi, da oggi, c’è un riferimento in più, con l’apertura a Cagliari di un Centro di Medicina della Riproduzione.

