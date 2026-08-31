Monni e Floreddu sono i signori della morra 

Nicola Monni e Fabio Floreddu sono i vincitori dell'edizione 2026 del Campionau sardu de sa Murra. I murradores si sono sfidati fino a tarda notte in Piazza Funtana Bècia e nell’adiacente anfiteatro offrendo uno spettacolo entusiasmante al numeroso pubblico. Hanno partecipato trentaquattro coppie di giocatori venuti da diversi centri dell’Isola: Siniscola, Alà, Padru, Irgoli, Buddusò, Ortueri, Dorgali, Orgosolo, Baunei, Villagrande, Ilbono, Barisardo, Jerzu, Osini, Perdasdefogu, Villaputzu. Agguerrita la finale con la coppia di Villagrande costituita da Nicola Monni (vincitore anche della scorsa edizione) e il nuovo compagno Fabio Floreddu che ha prevalso a fatica contro la coppia di Urzulei costituita dall’esperto Enrico Arba (già vincitore di diversi titoli) e Giorgio Arba di soli 17 anni. Terzo posto alla coppia di Jerzu: Daniele Dessì e Fabiano Urru che ha vinto contro Emilio Fancello e Nicola Pisu di Urzulei. Tra i giocatori anche Ramona Lai, quattordicenne di Siniscola che ha saputo tenere testa ai più esperti giocatori. Non solo murra ma anche musica con i gruppi a tenore Memòria e Identidade e Su Narcone, e l’organetto di Eugenio Cabras e Pietro Cabiddu. Il campionato è stato organizzato dal Sòciu po su Jocu de sa Murra con il comitato Fedales 76-86-96.

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