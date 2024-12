Monitoraggio su inquinamento e salute 

Quale impatto dell’inquinamento sulla salute dei cittadini il Sulcis Iglesiente? Lo si scoprirà grazie a un progetto nazionale, promosso dal Ministero della Salute, intitolato “One Health Citizen Science”, finanziato dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Pnrr in cui si è deciso di inserire questo angolo della Sardegna.

Lo studio

Il Sin del Sulcis Iglesiente Guspinese è una delle aree a forte pressione ambientale su cui si concentreranno le attività di monitoraggio, formazione, questionari, tavole rotonde. Tra le altre aree Sin coinvolte a livello nazionale ci sono Porto Marghera, Brindisi, Lodi, Manfredonia. «Abbiamo scelto l’area del Sulcis Iglesiente Guspinese in considerazione della storica attività mineraria e industriale, l’idea è di concentrarci nella zona del distretto di Iglesias, Carbonia e le isole minori – dice Luigi Minerba, referente del progetto, professore nel Dipartimento di Scienze mediche e Sanità pubblica dell’Università di Cagliari – attraverso il monitoraggio dei disturbi respiratori in fasce d’età precise. Sarà fondamentale il coinvolgimento delle istituzioni locali, delle scuole e delle comunità. Uno dei temi fondanti del progetto è proprio rendere partecipi i cittadini nei processi decisionali». Lo scopo di One Health Citizen Science è studiare l’inquinamento di acqua, suolo e aria e le conseguenze sulla salute di chi vive nelle aree Sin, i siti di interesse nazionale da bonificare, raccogliendo dati e coinvolgendo la comunità locale, valutando la percezione e la comunicazione del rischio. «Gli ultimi dati noti di questo territorio risalgono allo Studio Sentieri del 2017-2018 – dice il professor Minerba – col nostro progetto forniremo dati aggiornati».

Il territorio

A breve si partirà con la comunicazione e il coinvolgimento degli attori locali, One Health Citizen Science dovrebbe entrare nel vivo nei primi mesi del 2025. «Ringraziamo il Ministero della Salute dell’attenzione dedicata al nostro territorio, inserendo il Sulcis Iglesiente in questo importante progetto di monitoraggio – dice Ignazio Atzori, sindaco di Portoscuso – è un’opportunità di monitorare la salute della nostra comunità, all’interno del Sin». Sarà fondamentale la sinergia tra Università, Asl e Comuni. «È un programma importante per contribuire a fare luce sull’impatto ambientale ed è sicuramente positivo l’approfondimento sulla salute dei nostri cittadini – dice Mauro Usai, sindaco di Iglesias – può dare un contributo in un’ottica di decontaminazione dei siti, obiettivo verso cui siamo impegnati». I particolari di One Health Citizen Science si conosceranno a breve. «Attendiamo i dettagli – dice Pietro Morittu, sindaco di Carbonia – ma la finalità del progetto sono positive». Oltre al biomonitoraggio, sono previste tavole rotonde, formazione, indagini e questionari sulla percezione del rischio tra la popolazione. «Per la prima volta anche i disabili intellettivi seguiti dall’Anffas saranno coinvolti sul tema della percezione del rischio – dice Minerba – attraverso il personale che li assiste, appositamente formato. È un contributo per noi prezioso».

