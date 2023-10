Monitoraggio dei pescatori: il mare è in buona salute 

La pesca nella baia di Porto Conte è off-limits da settembre scorso e resterà chiusa fino a febbraio, ma la piccola marineria locale in tutti questi mesi ha potuto lavorare ugualmente, percependo un reddito, perché impegnata in una attività di monitoraggio sulla fauna ittica con il metodo “Fish Visual Census”. È la prima fase del progetto Feamp dedicato alla “protezione e ripristino della biodiversità degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito delle attività di pesca sostenibili”, promosso dall’Area marina protetta di Capo Caccia Isola Piana. Le osservazioni che hanno coinvolto 15 pescatori autorizzati, si sono concluse e sembra che i risultati siano soddisfacenti. «Sicuramente la baia gode di migliore salute rispetto al passato», conferma il direttore del Parco Mariano Mariani. Con la tecnica del “Fish Visual Census”, l’Area marina ha potuto condurre delle indagini sulla fauna ittica, individuando le cosiddette “aree nursery.” «Questo progetto è stato finanziato con i fondi strutturali europei destinati al settore pesca (Feamp) direttamente dal Ministero per l'agricoltura e la pesca>, spiega Mariani - sarebbe importante che al progetto fosse assicurata continuità anche nel prossimo ciclo della programmazione 2021-2027 e discuteremo di questi aspetti con l'assessore regionale Valeria Satta la prossima settimana nell'ambito della manifestazione “Non solo riccio" che si terrà ad Alghero il 12 ed il 13 ottobre».

