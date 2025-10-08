VaiOnline
Carloforte.
09 ottobre 2025 alle 00:38

Monitoraggio dei cambiamenti del mare 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Scienza e comunità per monitorare i cambiamenti del Mediterraneo. Sabato a Carloforte, alle 10-30, all’Exme in via XX Settembre, sarà presentato il progetto MedSeaPod, che ha già ottenuto il riconoscimento Unesco nell’ambito dell’Un Ocean Decade. Nel corso dell’incontro saranno presentati i sensori scientifici sottomarini che raccoglieranno informazioni sulle acque dell’isola di San Pietro, in un progetto più ampio di monitoraggio nel Mediterraneo. All’incontro prenderanno parte il sindaco di Carloforte Stefano Rombi, Sergio Stagno, coordinatore di MedSeaPOD, Stefano Marras e Alberto Ribotti, ricercatori Cnr Ias, Alessandro Madeddu di Maraltro, responsabile comunicazione con i citizen scientist, e Stefano Schirru, tecnologie e comunicazione. Si parlerà dei cambiamenti in mare, come possono essere monitorati e quale ruolo possono avere i cittadini nella ricerca, con lo scopo di unire scienza e comunità nei monitoraggi e nella tutela degli ecosistemi. (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari

Parcheggi scomparsi, la guerra dei numeri

l Artizzu, Madeddu
Il delitto di Palau

Incontri in barca e richieste di aiuto: stretta sui complici

Dopo il sopralluogo a Conca Entosa, oggi i Ris sullo yacht di famiglia 
Andrea Busia
Cronaca

Scontro sulla Statale, un morto

L’incidente a Villasor, vittima un operaio 45enne di Serramanna 
Maurizio Pilloni Ignazio Pillosu
L’operazione

Narcotraffico, coinvolto anche uno dei rapitori di Augusto De Megni

Il 74enne Sebastiano Murreddu, di Orune per il Gip ha un alto spessore criminale 
Francesco Pinna
Ogliastra

L’arsenale era a casa di Locci

Roberto Secci
Bilancio

Il Governo accelera sulla Manovra

Il disegno di legge sul tavolo del Consiglio dei ministri entro metà ottobre  
L’inchiesta

«Siamo mafiosi, Cortina è nostra»

Arrestati tre ultras laziali. Il Pm: puntavano agli appalti dei Giochi invernali 