Monitoraggio dei cambiamenti del mare 

Scienza e comunità per monitorare i cambiamenti del Mediterraneo. Sabato a Carloforte, alle 10-30, all’Exme in via XX Settembre, sarà presentato il progetto MedSeaPod, che ha già ottenuto il riconoscimento Unesco nell’ambito dell’Un Ocean Decade. Nel corso dell’incontro saranno presentati i sensori scientifici sottomarini che raccoglieranno informazioni sulle acque dell’isola di San Pietro, in un progetto più ampio di monitoraggio nel Mediterraneo. All’incontro prenderanno parte il sindaco di Carloforte Stefano Rombi, Sergio Stagno, coordinatore di MedSeaPOD, Stefano Marras e Alberto Ribotti, ricercatori Cnr Ias, Alessandro Madeddu di Maraltro, responsabile comunicazione con i citizen scientist, e Stefano Schirru, tecnologie e comunicazione. Si parlerà dei cambiamenti in mare, come possono essere monitorati e quale ruolo possono avere i cittadini nella ricerca, con lo scopo di unire scienza e comunità nei monitoraggi e nella tutela degli ecosistemi. (a. pa.)

