Monito Usa alla Cina: «Guerra globale» 

Da Kiev, la replica è affidata al difensore civico Dmytro Lubinets, che respinge gli addebiti e chiede di «conoscere i fatti e gli argomenti indiscutibili su cui si basano le conclusioni della missione». Mosca da parte sua non pensa ad alcun ritiro, e minaccia anzi di spingersi fino a Kiev e Leopoli, se necessario: parola del falco Dmitri Medvedev. Secondo Bogner, l'Onu è a conoscenza di cinque indagini di Kiev che coinvolgono 22 vittime di esecuzioni sommarie. Per quanto riguarda le esecuzioni di 15 prigionieri di guerra ucraini da parte delle forze armate russe, undici di loro sono state perpetrate dal gruppo paramilitare russo Wagner, ha aggiunto la funzionaria.

Intanto l'ombra dei crimini di guerra si allunga ancora una volta sull’Ucraina e la Russia. Dopo il mandato di arresto contro il presidente Vladimir Putin per le deportazioni di bambini in Russia, l'Onu muove accuse a entrambe le parti per decine di esecuzioni sommarie. «Siamo profondamente preoccupati per l'esecuzione sommaria di venticinque prigionieri di guerra russi e di persone fuori combattimento», e per quella, «di quindici prigionieri di guerra ucraini», ha detto Matilda Bogner, capo della missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite.

Washington . Se la Cina arma Mosca si rischia il conflitto globale. L’avviso arriva dal capo del Pentagono Lloyd Austin. «Gli Stati Uniti non hanno ancora prove che la Cina abbia fornito armi alla Russia», ha detto, «ma se lo facesse, e gli Usa stanno monitorando da molto vicino, questo prolungherebbe il conflitto e amplierebbe la guerra potenzialmente non solo nella regione ma a livello globale».

Il monitoraggio

Addebiti respinti

Nessuna regola

La missione Onu in Ucraina ha poi documentato 621 casi di sparizione forzata e detenzione illegale di civili da parte delle forze armate russe, mentre sono 91 gli episodi analoghi commessi dagli ucraini. La denuncia delle Nazioni Unite mostra il volto di una guerra che non conosce regole, mentre crescono le tensioni internazionali tra un Occidente che rafforza il suo sostegno a Kiev e il Cremlino che minaccia ritorsioni. L'attenzione è ancora puntata sul piano di pace della Cina, che intanto accusa gli Usa di «gettare benzina sul fuoco e ostacolare gli sforzi per i colloqui».

© Riproduzione riservata