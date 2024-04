Monito Usa a Xi: basta aiuti a Putin 

PECHINO. Gli Stati Uniti agiranno se la Cina non smetterà di fornire materiale alla Russia, «non armi ma componenti per la base industriale della difesa», utilizzati per l'aggressione all'Ucraina. Il segretario di Stato Usa Antony Blinken ha messo in guardia con toni netti Pechino al termine della sua visita in Cina di tre giorni, rimarcando in un'intervista alla Bbc, prima di ripartire, di aver sottolineato alla controparte che sta «contribuendo ad alimentare la più grande minaccia» alla sicurezza europea dai tempi della Guerra Fredda.

Collaborazione

Un sussulto a conclusione di una giornata segnata da toni molto più ecumenici da entrambe le parti, a dispetto delle previsioni. Blinken è stato impegnato in una maratona di colloqui di oltre 5 ore con l'omologo Wang Yi, col ministro della Pubblica sicurezza Wang Xiaohong («sono stati fatti passi avanti» sul narcotraffico e la Cina sta dando informazioni «per reprimere la piaga del fentanyl») e poi col presidente Xi Jinping, col quale il clima, nelle sale dorate della Grande sala del popolo, è stato molto cordiale.

Indossando un'inedita cravatta blu con disegni bianchi invece della solita monocolore, Xi ha detto che «i due Paesi dovrebbero essere partner piuttosto che rivali, onorare le parole con le azioni piuttosto che dire una cosa e farne un'altra». Neanche il resoconto finale dell'incontro diffuso in serata dalla diplomazia cinese ha dato spunti di polemica. Anzi, sono spariti temi molto sensibili per Pechino, come la prima linea rossa dei legami sinoamericani: Taiwan.

«Sulla stessa barca»

Xi, amante dei proverbi per esaltare la millenaria saggezza mandarina, ha paragonato Usa e Cina a «dei passeggeri sulla stessa barca che dovrebbero aiutarsi a vicenda»,. La concorrenza «dovrebbe riguardare il progresso comune invece di un gioco a somma zero». Nella conferenza stampa all'ambasciata Usa, Blinken ha riferito di aver avuto colloqui «schietti» con Xi e Wang. Pechino, ha aggiunto, «può aiutare a far calmare» le acque, anche premendo sull'Iran, per evitare che il conflitto Israele-Hamas si possa allargare. Il segretario di Stato ha poi ribadito che gli Usa sostengono la «stabilità nello Stretto» di Taiwan. Interessante anche la lettura cinese della visita, secondo cui le relazioni si sono «stabilizzate», ma i fattori negativi stanno «crescendo». Consentire che le tensioni si trasformino in conflitto, ha avvertito Wang, sarebbe «perdente» per tutti.

