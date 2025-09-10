VaiOnline
Villanovafranca.
11 settembre 2025 alle 00:28

Monito ai padroni dei cani: guinzaglio, museruola e più rispetto 

Serve un maggiore rispetto delle regole. Con questo obiettivo, il Comune di Villanovafranca si è rivolto ai suoi cittadini chiedendo ai proprietari dei cani di fare più attenzione. In cima alla lista c’è l’uso del guinzaglio e, dove previsto, della museruola e poi il divieto di lasciare liberi gli animali in luoghi pubblici o in aree private non recintate e la raccolta delle deiezioni. «Si invitano tutti i proprietari e detentori di animali di affezione a custodirli con la massima attenzione, nel rispetto delle normative vigenti e della sicurezza pubblica», si legge nel documento pubblicato sulla homepage del Comune che ricorda come i proprietari siano responsabili del comportamento dei loro animali e dei danni che essi potrebbero causare. «Gli animali devono essere registrati all’anagrafe canina/felina (ove previsto) e vaccinati secondo le disposizioni sanitarie in vigore. Il mancato rispetto delle suddette norme può comportare sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, sequestri o denunce penali», conclude la nota. ( g. g. s. )

