Monica Guerritore «Ho finito sei cicli di chemioterapia» 

«Era a metà aprile e ad un controllo che faccio periodicamente uno dei valori era fuori norma. Ho immediatamente preso contatto con il mio oncologo. Pochi giorni dopo ho fatto la prima chemio, la prima di un ciclo di sei». Si apre così il racconto, in un video sui social, di Monica Guerritore, nel quale l’attrice ripercorre gli ultimi mesi in cui ha affrontato una terapia anti tumorale. «Ora ho finito tutte e sei le chemio ed è andato tutto molto bene, grazie alla straordinaria capacità dei nostri medici».

Tornando a quello che ha vissuto, «non era la prima volta che mi trovavo ad avere a che fare con un tumore, ma senza necessità di chemio», spiega. «Ho fatto il primo trattamento il giorno prima di partire per Nizza, dove mi aspettavano due settimane di prove». Solo «quando sono tornata, dopo tre settimane, a Roma e le prime ciocche di capelli hanno cominciato a lasciarsi andare ho abbracciato mio marito, la mia roccia, e ho pianto». L'attrice aveva davanti tutta una serie di presentazioni, da maggio a luglio, per accompagnare “Anna” (il suo primo film da regista, oltre che da protagonista, su Anna Magnani): «Dovevo andare avanti, e per farlo non dovevo far trapelare niente. Non era di me che dovevo parlare, ma del film. Da brava attrice ho nascosto dietro una parrucca con una frangetta quello che mi accadeva».

RIPRODUZIONE RISERVATA