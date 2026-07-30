VaiOnline
La confessione social
31 luglio 2026 alle 01:03

Monica Guerritore «Ho finito sei cicli di chemioterapia» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Era a metà aprile e ad un controllo che faccio periodicamente uno dei valori era fuori norma. Ho immediatamente preso contatto con il mio oncologo. Pochi giorni dopo ho fatto la prima chemio, la prima di un ciclo di sei». Si apre così il racconto, in un video sui social, di Monica Guerritore, nel quale l’attrice ripercorre gli ultimi mesi in cui ha affrontato una terapia anti tumorale. «Ora ho finito tutte e sei le chemio ed è andato tutto molto bene, grazie alla straordinaria capacità dei nostri medici».

Tornando a quello che ha vissuto, «non era la prima volta che mi trovavo ad avere a che fare con un tumore, ma senza necessità di chemio», spiega. «Ho fatto il primo trattamento il giorno prima di partire per Nizza, dove mi aspettavano due settimane di prove». Solo «quando sono tornata, dopo tre settimane, a Roma e le prime ciocche di capelli hanno cominciato a lasciarsi andare ho abbracciato mio marito, la mia roccia, e ho pianto». L'attrice aveva davanti tutta una serie di presentazioni, da maggio a luglio, per accompagnare “Anna” (il suo primo film da regista, oltre che da protagonista, su Anna Magnani): «Dovevo andare avanti, e per farlo non dovevo far trapelare niente. Non era di me che dovevo parlare, ma del film. Da brava attrice ho nascosto dietro una parrucca con una frangetta quello che mi accadeva».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme droga

«La criminalità organizzata dietro le maxi-coltivazioni scoperte in Sardegna»

L’allarme di Patronaggio e Sabelli, magistrati a capo degli inquirenti 
Francesco Pinna
L’operazione.

Ozieri, trovate 1800 piante di cannabis

Emanuele Floris
Regione

Il progetto di fusione degli aeroporti sardi: alta tensione in aula

Il centrodestra: aspetti poco chiari, via i trenta milioni dalla manovra 
Roberto Murgia
Intervista

«Io via da Report? Lo dice chi non mi conosce»

Ranucci domani a Quartu con il suo libro sulla casta, «che ora è più cattiva perché è internazionale» 
Ciro Auriemma
Quirinale

Roggero, lo stop di Mattarella

«Adeguare la legge ai comportamenti non rafforza la sicurezza né lo Stato» 