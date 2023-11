Monica e Mattia, ecco i più forti d’Italia 

Per Monica è il primo oro oltremare, per Mattia il terzo. Ma l'emozione è la stessa, in vasca così come durante la premiazione. «Siamo felici, il nuoto ci fa sentire liberi», raccontano i due selargini - 41 anni lei, 16 lui - dopo il campionato della Federazione italiana sport paralimpici degli intellettivi relazionali, e la premiazione che li ha incoronati campioni italiani di nuoto in vasca corta nelle piscine dello stadio di Terni.

I due campioni

Un esempio di sport che abbatte ogni barriera e rende tutti uguali. Protagonisti dei tricolori gli atleti sardi della Promogest di Quartu e dell’Albatross di Sassari. Fra loro la selargina Monica Aramini, che ha portato a casa il suo primo oro nazionale nella categorie 100 e 200 metri stile libero. Una passione nata grazie ai genitori, Maria Efisia Mereu e Sergio Aramini: «L’abbiamo iscritta a nuoto da piccola perché aveva un problema alla schiena», ricordano, «poi dieci anni fa circa ha iniziato con l’agonismo e da allora non hai mai smesso».

Mattia Branca - anche lui di Selargius - bracciata dopo bracciata è arrivato al terzo oro in pochi anni, compreso quello nella gara in acque libere guadagnato la scorsa estate. «Faccio nuoto da tre anni, lo sport più bello del mondo e mi rende felice», dice il giovane. Durante la settimana si divide fra studio - frequenta l’Istituto tecnico di via Bixio - e allenamento, tre volte a settimana. L’ultima medaglia d’oro al collo l’ha indossata pochi giorni fa, durante la premiazione a Terni, insieme all’immancabile bandiera dei Quattro Mori da sventolare sul podio. Con lui ci sono sempre mamma Manuela Mascia e papà Alberto Branca: «Ha iniziato con il nuoto a due anni e mezzo, da poco a livello agonistico nella squadra paralimpica», raccontano soddisfatti i genitori di Mattia, «lo vediamo contento e noi lo siamo per lui, per i suoi successi nel nuoto ma soprattutto per il percorso di autonomia che sta portando avanti con ottimi risultati».

Sport oltre le barriere

I due ragazzi di Selargius non sono gli unici campioni di nuoto speciali: con loro ci sono anche Fabrizio Orrù, Ignazio Adamu e Nicola Incani, senza contare l’elenco degli argenti e dei bronzi. «Una soddisfazione personale immensa, ma anche per loro e le rispettive famiglie», commenta Simona Bellisai, allenatrice alla Promogest, «rapportarsi in una competizione di alto livello come un campionato italiano, è un traguardo importante che li rende più autonomi e forti. E vedere i loro occhi che brillano prima e dopo le gare è un’emozione unica, così come vederli cantare l’inno d’Italia con la mano sul cuore».

