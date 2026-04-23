Monica Biancardi, obiettivo discreto sulla Palestina 

Uno sguardo che si costruisce nel tempo, tra relazione, memoria e trasformazione. Il Man di Nuoro si anima, ancora una volta. Diffonde inclusione, il consueto approccio internazionale, virtuoso e mai banale. Dalle 18 di oggi, e fino al 14 giugno, la scena sarà per la mostra “Il capitale che cresce” di Monica Biancardi, progetto vincitore del Pac (Piano per l’arte contemporanea 2025) promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cultura.

«Il Man dimostra la sua attenzione verso i temi correnti, con una nuova mostra che, attraverso il filtro poetico dell’arte, si fa testimone del nostro tempo», afferma Chiara Gatti, direttrice della struttura museale barbaricina e curatrice della singolare novità allestita tra le candide sale di via Satta, a pochi passi dall’antica via Majore. La mostra nasce dall’acquisizione di undici fotografie in bianco e nero che documentano, tra il 2009 e il 2023, la crescita delle gemelle beduine Sara e Sarah, incontrate dall’artista durante uno dei suoi numerosi viaggi in Palestina. Sì, perché per ben 17 anni Biancardi ha seguito con costanza, rispetto e straordinaria sensibilità le giovani protagoniste, costruendo con loro un rapporto di fiducia. È stata una presenza silenziosa, discreta. Realizzate con macchine analogiche di medio formato, le fotografie restituiscono con rigore documentario sia la trasformazione fisica delle due gemelle sia le metamorfosi più profonde legate all’identità, ai ruoli sociali e alla progressiva riduzione di libertà e prospettive.

Ogni ritratto racchiude la tensione tra permanenza e cambiamento.

Il percorso espositivo, poi, si amplia con una serie di opere a corredo che ne amplificano la portata: sette mappe incise su plexiglas raccontano la progressiva frammentazione del territorio palestinese dal 1917 (Palestina storica) a oggi; un video di viaggio ripercorre il tragitto da Gerusalemme Est al villaggio di Hataleen; una selezione di disegni, realizzati dai bambini della comunità, esplora il tema del mare, luogo vicino ma inaccessibile, quindi immaginato.

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