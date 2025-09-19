Monica Bellucci-Tim Burton, addio (con gioia) 

L’amore dura tre anni: Monica Bellucci e Tim Burton hanno detto basta e hanno annunciato la loro decisione di separarsi con un comunicato congiunto.

Avevano, con altrettanta ufficialità, annunciato la loro relazione nel febbraio 2023, qualche mese dopo il colpo di fulmine al Festival Lumière dell'ottobre 2022 a Lione. Un’unione dove sembrava filare tutto liscio ma che non è durata a lungo.

«È con molto rispetto e reciproco affetto, che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi»: il comunicato della ex coppia è sembrato quasi una partecipazione ad un evento felice, o quanto meno sereno. L’attrice di Città di Castello, 60 anni e strepitosa, non ha lesinato le parole dolci e le frasi piene di ammirazione per il regista americano, «l’uomo meraviglioso» che aveva conosciuto e che le era al fianco. «Ho incontrato un'anima spettacolare», aveva detto qualche mese dopo l’annuncio ufficiale della loro unione. E aveva aggiunto di «ammirare quello che fa Tim».

Nel luglio 2025, la diva si era confidata a Madame Figaro sul suo compagno, e in particolare sul loro rapporto di lavoro. Infatti, Tim aveva scelto Monica - quasi subito dopo l'inizio del loro rapporto di coppia - per recitare nel suo ultimo film, “Beetlejice Beetlejuice”, al fianco dell'attrice che da sempre predilige, Wynona Ryder, e della nuova stella Jenna Ortega. «È qualcosa che rende tutto più facile», aveva raccontato Monica alla rivista francese, «perché si comprende perfettamente la vita dell'altro, cosa fa durante la giornata, i momenti di assenza. Per una donna che fa il mestiere di attrice, è difficile trovare un equilibrio fra il lavoro e la vita di coppia». Che, ora, è scoppiata.

